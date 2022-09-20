港府稱已聯絡紙包盒回收廠提供協助　李家超：支持回收業

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更不獲政府全資擁有的科技園公司續約，租約年底結束。環保署早前稱對事件表示不知情，指會向有關方面了解。惟新加坡已接洽廠方，商討移師星洲繼續營運。

屯門環保園只剩兩用地可供選擇

行政長官李家超今早(20日)在行政會議前回應傳媒時表示，環保署已聯絡「喵坊Mil Mill」提供適切協助，包括聯絡科技園公司，以及提供幾個地方，供廠方申請繼續作營運之用。惟廠方原希望使用屯門環保園南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。環保署早前指，屯門環保園只剩下兩幅，合共約1.3公頃土地仍未出租，會適時公布招標的時間表。

「喵坊Mil Mill」廠房