港府稱已聯絡紙包盒回收廠提供協助　李家超：支持回收業

全港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊Mil Mill」，其位於元朗工業邨的廠房租約年底屆滿，近日更不獲政府全資擁有的科技園公司續約，租約年底結束。環保署早前稱對事件表示不知情，指會向有關方面了解。惟新加坡已接洽廠方，商討移師星洲繼續營運。
屯門環保園只剩兩用地可供選擇
行政長官李家超今早(20日)在行政會議前回應傳媒時表示，環保署已聯絡「喵坊Mil Mill」提供適切協助，包括聯絡科技園公司，以及提供幾個地方，供廠方申請繼續作營運之用。惟廠方原希望使用屯門環保園南華廚餘廠舊廠房，已用作其他項目，工程亦已展開。環保署早前指，屯門環保園只剩下兩幅，合共約1.3公頃土地仍未出租，會適時公布招標的時間表。
「喵坊Mil Mill」廠房
環保政策方面，他強調政府支持回收業運作，本港亦有環保園支持相關工作。目前，環保園有一些公司，正營運不同環保設施。但由於社會關注土地利用問題，故港府在支持環保工作的同時，亦要平衡不同行業的發展。
葉文琪︰唔想放棄香港呢個地方
近年香港科技園銳意將工業邨重新定位，更改名成「創新園」，不過轉型過程中，卻要犧牲了環保回收廠。然而回收廠在港被冷待被迫遷，香港主要競爭對手新加坡則向「喵坊Mil Mill」招手，希望協助他們到當地設廠。不過，昨日「喵坊Mil Mill」創辦人葉文琪明言：「我喺香港出世、香港大，做咗回收後對社區歸屬感更加大，我哋唔想放棄香港呢個地方。」