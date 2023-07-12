港府諮詢控煙策略　關注組促加強打擊私煙　梁熙倡設獎勵誘戒煙

醫務衞生局推出禁煙政策的公眾諮詢，方向包括限制向指定年份後出生的市民賣煙、擴大禁煙區和禁止俗稱「火車頭」的邊行走邊吸煙行為等。長遠煙草政策關注組歡迎政府展開公眾諮詢，重申吸煙人士是煙草政策的重要持分者，呼籲政府要多聆聽煙民聲音。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙亦歡迎諮詢，建議當局考慮以獎勵方式鼓勵煙民戒煙。有報販業界就強烈反對加煙稅，促請政府及各界切勿再對私煙問題視而不見。

關注組斥限年齡買煙未證有效

長遠煙草政策關注組指出，本港私煙流入量明顯增加，認為再增加煙草稅亦無助控煙，早前調查亦有近八成人認為現有戒煙服務無效。組織形容本港控煙政策正遇到「非法私煙猖獗」及「戒煙服務無效」阻礙，下階段控煙政策應以「打擊私煙」及「改善戒煙服務」為重中之重。

對於政府在諮詢文件詢問是否贊成限制向對指定年齡層人士售賣煙草產品，關注組重申政策未曾在其他地區實施並證實有效，同樣有機會進一步催旺私煙市場，促請政府絕不應在此前提下，進一步剝奪成年消費者的選擇權，甚至使部分人從黑市購買私煙成為常態。組織又呼籲政府，要為各項控煙措施訂立清晰指標和提高透明度，讓長遠控煙政策得以有效、避免有適得其反的反效果。