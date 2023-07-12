港府諮詢控煙策略　關注組促加強打擊私煙　梁熙倡設獎勵誘戒煙

醫務衞生局推出禁煙政策的公眾諮詢，方向包括限制向指定年份後出生的市民賣煙、擴大禁煙區和禁止俗稱「火車頭」的邊行走邊吸煙行為等。長遠煙草政策關注組歡迎政府展開公眾諮詢，重申吸煙人士是煙草政策的重要持分者，呼籲政府要多聆聽煙民聲音。民建聯衞生事務發言人、立法會議員梁熙亦歡迎諮詢，建議當局考慮以獎勵方式鼓勵煙民戒煙。有報販業界就強烈反對加煙稅，促請政府及各界切勿再對私煙問題視而不見。
關注組斥限年齡買煙未證有效
長遠煙草政策關注組指出，本港私煙流入量明顯增加，認為再增加煙草稅亦無助控煙，早前調查亦有近八成人認為現有戒煙服務無效。組織形容本港控煙政策正遇到「非法私煙猖獗」及「戒煙服務無效」阻礙，下階段控煙政策應以「打擊私煙」及「改善戒煙服務」為重中之重。
對於政府在諮詢文件詢問是否贊成限制向對指定年齡層人士售賣煙草產品，關注組重申政策未曾在其他地區實施並證實有效，同樣有機會進一步催旺私煙市場，促請政府絕不應在此前提下，進一步剝奪成年消費者的選擇權，甚至使部分人從黑市購買私煙成為常態。組織又呼籲政府，要為各項控煙措施訂立清晰指標和提高透明度，讓長遠控煙政策得以有效、避免有適得其反的反效果。
梁熙：一刀切禁煙或降港吸引力
梁熙同樣歡迎政府提出諮詢的四大控煙方向，又指本港目前的9.8%吸煙率屬甚低水平，反映一直以來的控煙政策奏效。他認為，要進一步降低吸煙率必須多管齊下，建議在規管以外對戒煙者給予獎勵、增加誘因，如參考日本企業的做法，讓非煙民員工有額外的有薪假期，藉此鼓勵煙民戒煙以享有同等待遇，以及參考新加坡推出「我要戒煙」計劃，為吸煙者提供個性化戒煙方案，包括在藥房進行面對面輔導，並向成功戒煙者發放購物禮券，以作獎勵。
此外，梁熙認為當局在鼓勵煙民戒煙的同時，應持續跟進戒煙個案，預防他們成為「二次煙民」。不過，他直言本港作為國際大都會，若採取一刀切的禁煙手法或會為旅客帶來不便、影響本港吸引力，建議控煙政策分階段執行，以免力度太大出現反效果。
報販業：有團體「指指點點」促停道德綁架
全港報販大聯盟及香港報販協會強烈反對政府在諮詢文件提到加煙稅是有效控煙措施，指政府早前增加三成煙草稅後，擴大已完稅香煙和非法私煙之間的價格差距，進一步催旺近年已甚為猖獗的非法私煙市場，直言嚴重打擊守法小商販生計，報檔整體生意已急跌近五成。
報販業界對於有團體繼續妄顧現實，盲目向政府施壓要求再度增加煙草稅感到十分遺憾，希望政府及各界切勿再對私煙問題視而不見。業界呼籲，政府諮詢及制訂控煙政策時，應將解決私煙問題置於首位，又促請一些團體停止道德綁架，應該提出真正能有效控煙的措施，而不是在閉門造車「指指點點」，脫離現實。