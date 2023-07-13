港府：若日本排放福島核廢水 即禁10都縣水產進口

政務司長陳國基和環境及生態局長謝展寰昨與日本駐港總領事岡田健一會面，謝展寰在會後公布，為確保香港的食物安全和公眾健康，基於預先防範原則，計劃一旦日方開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉共10個都縣的水產品進口，包括所有活生、冷凍、冷藏、乾製或以其他方式保存的水產品、海鹽，以及未經加工或經加工的海藻。此外，特區政府自福島核電事故後對福島、千葉、栃木、茨城和群馬5縣部分食品實施的進口管制措施將會維持，包括禁止源自福島縣的所有蔬菜、水果、奶、奶類飲品及奶粉入口；附近4個縣的同類食品須附有由日本主管當局發出的輻射證明書及出口商證明書才可進口。有關地點的冷凍或冷藏野味、肉類和家禽、禽蛋亦須附有由日本主管當局所簽發的輻射證明書，證明有關食物的輻射水平沒有超出食品法典委員會的指引限值。