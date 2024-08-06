港府：英多處有示威騷亂　赴英港人注意人身安全

英國示威者在非法移民入住的酒店外放火燒雜物。(路透社)

近日英國多處地方持續發生示威和街頭騷亂。特區政府指，特區政府提醒市民香港對英國發出的黃色外遊警示現時仍然生效。計劃前赴或已在英國的港人應留意局勢，提高警惕，注意安全，避開人群聚集的地方，並留意當地就最新情況的公布。

保安局已更新外遊警示網頁

保安局鑑於近日英國情況，已更新外遊警示網頁有關英國的附加資料，並會繼續密切留意當地局勢，如有進一步消息，當局會透過媒體、保安局流動應用程式及外遊警示網頁（www.sb.gov.hk/chi/ota）發布當地最新情況。