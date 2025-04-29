港怡推免費篩查乙肝 名額1000個須居南區及中西區（附報名方法）

本港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒，但感染者可持續不出現症狀，直至肝臟已被嚴重損害始知患病，及早篩查十分重要。港怡醫院今日(29日)宣布，為提高公眾對肝臟健康的認識，推出乙型肝炎篩查計劃，免費為1,000名合資格人士作乙型肝炎病毒及抗體血液檢測。

免費篩查計劃詳情

年齡：37 至 70 歲

身體狀況：非已知的乙型肝炎帶菌者

居所：居於南區或中西區

名額：1000個，先到先得（查詢及報名：3153 9519）

查詢/報名：(852) 3153 9519

計劃詳情網站