港怡推免費篩查乙肝 名額1000個須居南區及中西區（附報名方法）

本港約有41萬人口感染乙型肝炎病毒，但感染者可持續不出現症狀，直至肝臟已被嚴重損害始知患病，及早篩查十分重要。港怡醫院今日(29日)宣布，為提高公眾對肝臟健康的認識，推出乙型肝炎篩查計劃，免費為1,000名合資格人士作乙型肝炎病毒及抗體血液檢測。
免費篩查計劃詳情
年齡：37 至 70 歲
身體狀況：非已知的乙型肝炎帶菌者
居所：居於南區或中西區
名額：1000個，先到先得（查詢及報名：3153 9519）
查詢/報名：(852) 3153 9519
計劃詳情網站
合資格參加者可選擇在港怡醫院醫健診所 (中環)、港怡醫療 (黃竹坑) 或港怡醫療 (翰林匯) 進行血液檢測，並可免費獲取報告。參加者在抽血前會獲安排與港怡的醫生會面，醫護人員會根據檢查結果為參加者提供相關健康建議，並會按需要轉介個案至專科醫生。此外，有需要的參加者亦可選擇以優惠價接種乙型肝炎疫苗或預約覆診。
港怡指根據衞生署發表的病毒性肝炎主題性報告，在1988年實施「普及兒童免疫接種計劃接種計劃」前出生的人士，其乙型肝炎感染率，明顯較高。而部分乙肝患者因未能清除病毒而發展為慢性乙型肝炎，可引起急性肝衰竭、肝硬化，甚至或肝癌。
港怡醫院執行總裁曾慶亷指，期望通過免費篩查計劃，協助識別社區中未察覺自身為乙型肝炎帶菌者的個案，長遠可改善整體公共衛生。