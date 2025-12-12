港怡醫療推人工智能驅動平台　聯同Quantum Life推動預防醫學發展

港怡醫療將成為香港首個醫療服務網絡利用Quantum Life研發的人工智能驅動 Longevity.Omics 平台，提供結合基因組、表觀遺傳及臨床數據的全面綜合分析服務。這項服務標誌著港怡健康長壽醫療服務正式啟動的里程碑，進一步彰顯其致力提供預防性及個人化醫療的承諾。
可透過港怡遙距醫健服務使用
隨著香港人口老化，大眾對健康老齡化及精準醫療的需求日益殷切。港怡一直致力在診症、檢測以至治療過程中引入先進科技，以滿足病人不斷上升的期望及醫療需求。透過Quantum Life 自主研發、人工智能驅動的平台，港怡可結合全基因組測序、表觀遺傳評估及臨床檢測結果，以提供全面的分析報告，實現全生命週期的健康長壽管理。此項新服務將於明年第一季開始，率先在港怡醫院醫健診所(中環)及港怡醫匯(黃竹坑)提供，並可透過港怡遙距醫健服務使用，港怡未來更計劃擴展至其綜合醫療網絡內的其他診所及中心。
提供個人化預防性醫療建議
透過人工智能驅動的 Longevity.Omics 平台，病人只需簡單的血液檢測，便可識別健康風險和器官級別年齡評分，從而預早作出臨床介入，有助提高醫療成效。綜合報告將整合病人在港怡接受健康檢查的臨床數據、全基因組測序數據以及表觀遺傳數據。全基因組測序數據可作篩查遺傳疾病、癌症及常見疾病、藥物基因組學結果、長壽特徵，以及多基因風險評分；而表觀遺傳數據則可評估並追蹤健康狀況、器官與生理年齡，及環境和情緒對身體老化的影響。報告將由經過相關培訓的指定醫生為病人講解，並會提供個人化、預防性的醫療建議及後續轉介服務。
這項合作開創了香港預防醫療的新篇章。港怡與 Quantum Life 結合尖端科學與人工智能技術，為個人化健康策略奠定基礎，協助大眾延長健康壽命。有關服務詳情將於稍後在港怡醫院醫健診所(中環)網頁及港怡醫匯網頁公布。