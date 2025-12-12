港怡醫療推人工智能驅動平台　聯同Quantum Life推動預防醫學發展

港怡醫療將成為香港首個醫療服務網絡利用Quantum Life研發的人工智能驅動 Longevity.Omics 平台，提供結合基因組、表觀遺傳及臨床數據的全面綜合分析服務。這項服務標誌著港怡健康長壽醫療服務正式啟動的里程碑，進一步彰顯其致力提供預防性及個人化醫療的承諾。

可透過港怡遙距醫健服務使用

隨著香港人口老化，大眾對健康老齡化及精準醫療的需求日益殷切。港怡一直致力在診症、檢測以至治療過程中引入先進科技，以滿足病人不斷上升的期望及醫療需求。透過Quantum Life 自主研發、人工智能驅動的平台，港怡可結合全基因組測序、表觀遺傳評估及臨床檢測結果，以提供全面的分析報告，實現全生命週期的健康長壽管理。此項新服務將於明年第一季開始，率先在港怡醫院醫健診所(中環)及港怡醫匯(黃竹坑)提供，並可透過港怡遙距醫健服務使用，港怡未來更計劃擴展至其綜合醫療網絡內的其他診所及中心。