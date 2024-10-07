港怡醫院推「遙健到家」新服務 提供免費試用高血壓管理服務

港怡醫院最新推出「遙健到家」遙距醫健服務計劃，提供遙距監健康監察服務，參加者只需每天利用醫院提供的智能血壓計以測量血壓水平，以藍牙連接裝置至「港怡智健康」手機應用程式，配合程式內的人工智能健康監測功能，便可同步記錄健康數據。
參加者可與醫護人員共同設定個人化健康目標，護士會定期遙距檢視有關數據，並以電話跟進和檢討進度及提供健康建議，計劃亦包括指定次數的家庭醫生視像會診或面診。若發現健康數據異常，應用程式會即時發出通知，可透過熱線獲得支援，或預約港怡醫院的家庭醫生進行諮詢。
50個免費試用名額
港怡醫院早前在社區及院內推廣免費遙距醫健服務試用，目前已有190名合資格的市民參加計劃，現向公眾再推出免費試用服務，名額50個，先到先得。有興趣參加計劃的人士經本院護士初步評估後，若符合計劃指定要求，將可免費參加計劃，服務試用期為6個月。
曾慶亷：「遙健到家」計劃無縫結合視像會診服務
港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示，院方十分支持政府推行基層醫療措施，新推出的「遙健到家」計劃無縫結合視像會診服務，相信將可進一步鼓勵大眾管理自己的健康，預防慢性疾病惡化。隨著計劃逐步發展，我們期待將服務擴展至糖尿病及心臟病等其他慢性疾病。