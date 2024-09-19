港怡醫院臨牀試驗中心今揭幕 正專注腫瘤科研究

藥物和其他醫學治療正式應用前都會經過一系列臨床試驗，以確認對人體的影響。由港怡醫院設立的臨床試驗中心今日(19日)正式揭幕，試驗中心由港怡醫院與香港大學臨床試驗中心(港大臨床試驗中心)共同管理，將善用由港大臨床試驗中心開發的創新方案，例如用作管理臨床試驗機構的電子雲平台，並促進治療、手術、藥物、疫苗、醫療設備等方面等各類型的臨床試驗及研究。

港怡醫院是本港首間夥同香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)營運臨床試驗中心的私營醫院。新臨床試驗中心目前正進行治療結直腸癌、膽管癌等不同癌症的新藥臨床試驗，初期將專注於腫瘤科的研究項目；中心亦會隨著發展 進一步考慮將研究項目擴展至其他專科。