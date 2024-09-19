港怡醫院臨牀試驗中心今揭幕 正專注腫瘤科研究

藥物和其他醫學治療正式應用前都會經過一系列臨床試驗，以確認對人體的影響。由港怡醫院設立的臨床試驗中心今日(19日)正式揭幕，試驗中心由港怡醫院與香港大學臨床試驗中心(港大臨床試驗中心)共同管理，將善用由港大臨床試驗中心開發的創新方案，例如用作管理臨床試驗機構的電子雲平台，並促進治療、手術、藥物、疫苗、醫療設備等方面等各類型的臨床試驗及研究。
港怡醫院是本港首間夥同香港大學李嘉誠醫學院(港大醫學院)營運臨床試驗中心的私營醫院。新臨床試驗中心目前正進行治療結直腸癌、膽管癌等不同癌症的新藥臨床試驗，初期將專注於腫瘤科的研究項目；中心亦會隨著發展 進一步考慮將研究項目擴展至其他專科。
將科學成果轉化為實際應用
港大醫學院院長劉澤星表示，港大醫學院積極在香港以至內地的醫療機構進行各種臨床試驗和研究，擁有豐富經驗；形容港怡醫院臨床試驗中心是推動香港醫學研究和改善醫療成效的關鍵。他表示，與港怡醫院的 合作體現了臨床醫護與嚴謹研究的重要結合，促進尖端治療的發展；港怡醫院與港大醫學院會緊密合作，將科學成果轉化為實際應用，造福病患，為社會帶來裨益。
配合國際醫療創新樞紐政策
港怡醫院執行總裁曾慶亷亦表示，院方亦希望透過推動尖端臨床試驗項目，提升治療質素和循證的醫療服務，培育醫療創新文化。他相信，港怡醫院臨床試驗中心的成立不僅加強醫院與港大醫學院的緊密合作，亦配合政府發展香港成為國際醫療創新樞紐的政策方向；期待中心可協助研究團隊取得更多有效的臨床研究成果，為更多病人帶來新的治療方法和新希望。