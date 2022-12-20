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本地
2022-12-20 04:30:35
日報

港或可納入內地器官共享 陳智仁：盼兩地設立清晰透明機制

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患「擴張性心肌病變」出現心衰竭的4個月大女嬰芷希，日前成功在香港兒童醫院完成換心手術，成為本港首宗用來自內地的器官進行移植。港大肝臟移植科主管陳智仁表示，事件對病人及家屬均非常鼓舞。他又指，過去內地以心臟停頓作為死亡定義，香港就接受腦幹死亡，但內地近年多了接受腦幹死亡的捐贈，加上今次「特事特辦」安排，可作為契機，讓香港納入內地器官分配共享系統，期望內地與特區政府可設立清晰透明的機制，協助更多有需要的市民。
對醫衛局長盧寵茂盼香港納入中國人體器官分配與共享系統，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則表示，應該容許港人可按個人意願決定是否捐贈器官予內地病人，或者接受來自內地的器官。

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