港手語翻譯員欠支援難提升質素 研究中心倡完善認證標準

手語翻譯員是聾人及健聽人之間的重要溝通橋樑，特別在醫院或法庭等場合。有意見認為現時香港手語翻譯支援及資歷認證較其他地區落後，如歐美地區已有手語翻譯大學本科課程培訓；東亞地區如南韓等設有手語翻譯水平考核，從業員建立手語翻譯協會。有調查亦發現，香港手語翻譯員工作遇困難時，八成只能向相熟翻譯員朋友或同事求助，香港中文大學語言學及現代語言系手語及聾人研究中心期望香港能仿效其他地方，設立完善的質素制度，提升手語翻譯水平，令聾人以至整個社會受惠。
政府統計處2020年數字，香港有246,200名聽覺困難人士。不少商業機構及政府部門招聘手語翻譯員時，會要求申請人必須在社會服務聯會手語翻譯名單內，若手語翻譯員申請入社聯名單需在兩年內曾從事手語翻譯工作超過200小時，現時相關名單上現時只有55名從業員，服務比率達1:4476。
香港中文大學語言學及現代語言系手語及聾人研究中心3至4月以網上問卷形式收集185位本港手語翻譯員意見，四成六受訪者從事手語翻譯不足5年。另外，八成受訪者表示在翻譯工作遇困難會向身邊相熟翻譯員朋友或同事求助，有5%受訪者會尋求專業輔導員協助。
研究中心手語翻譯調查項目調查員、在香港及美國從事手語翻譯15年陳意軒認為，海外地區手語翻譯從業員遇上困難時可向專業協會尋求協助及指導，但香港仍未有協會支援從業員，翻譯員遇上困難時只能自己解決，致翻譯時可能會出現誤解。
翻譯員工作如「摸石頭過河」
聾人子女兼健聽翻譯員梁佩欣形容翻譯員工作如「摸石頭過河」。梁佩欣父母都是聾人，表示平日翻譯時遇到問題都只能靠自己猜想。她認為成為一位專業翻譯員應確保服務質素及聾人接收到正確資訊。
研究中心認為，現時對翻譯員專業支援不足，亦都欠缺完善認證標準。研究中心主任鄧慧蘭指是次研究有助手語翻譯業規劃日後專業化路向，盼望完整的質素驗證制度可提高翻譯水平，讓更多人看到專業前景，投身行業。