港手語翻譯員欠支援難提升質素 研究中心倡完善認證標準

手語翻譯員是聾人及健聽人之間的重要溝通橋樑，特別在醫院或法庭等場合。有意見認為現時香港手語翻譯支援及資歷認證較其他地區落後，如歐美地區已有手語翻譯大學本科課程培訓；東亞地區如南韓等設有手語翻譯水平考核，從業員建立手語翻譯協會。有調查亦發現，香港手語翻譯員工作遇困難時，八成只能向相熟翻譯員朋友或同事求助，香港中文大學語言學及現代語言系手語及聾人研究中心期望香港能仿效其他地方，設立完善的質素制度，提升手語翻譯水平，令聾人以至整個社會受惠。

政府統計處2020年數字，香港有246,200名聽覺困難人士。不少商業機構及政府部門招聘手語翻譯員時，會要求申請人必須在社會服務聯會手語翻譯名單內，若手語翻譯員申請入社聯名單需在兩年內曾從事手語翻譯工作超過200小時，現時相關名單上現時只有55名從業員，服務比率達1:4476。

香港中文大學語言學及現代語言系手語及聾人研究中心3至4月以網上問卷形式收集185位本港手語翻譯員意見，四成六受訪者從事手語翻譯不足5年。另外，八成受訪者表示在翻譯工作遇困難會向身邊相熟翻譯員朋友或同事求助，有5%受訪者會尋求專業輔導員協助。