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2022-03-21 12:45:00

港打工仔月入中位數升至1.87萬元　哪類行業人工最高？

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本港打工仔月入中位數1.87萬元，按年升1.6%。(資料圖片)

本港打工仔月入中位數1.87萬元，按年升1.6%。(資料圖片)

政府統計處公布，去年5月至6月香港僱員的每月工資中位數為1.87萬港元，較2020年同期的1.84萬港元高1.6%。至於去年5月至6月本港僱員的每小時工資中位數為75.7港元，較前年同期的中位數74.4港元高1.8%，每小時工資的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數分別為41.5元、44.7元、53.5元、120.3元及 195元。

男女僱員月入中位數均錄升

此外去年5月至6月，男性的每月工資中位數為2.12萬元，按年升1.7%；女性為1.65萬元，按年升1.6%，按年齡組別、教育程度、職業組別和行業主類的僱員的每月工資中位數大部分都錄得升幅；而男性僱員的每小時工資中位數為84.4元，女性僱員則為66.9元。

非技術工月入中位數1.33萬元最低    專業人員升至2.9萬元最高

若按年齡組別分析，介乎35歲至44歲的僱員的每小時工資中位數最高85.3元，其次是介乎25歲至34歲的僱員78.9元和介乎45歲至54歲的僱員77.1元；若按職業分類，非技術工人的薪酬最低，是1.33萬元，按年升1.9%其次為服務工作及銷售人員，月入中位數1.39萬元，按年升1.1%；文書支援人員月入中位數1.53萬元，按年升1.1%；工藝及有關人員、機台及機器操作員及裝配員月入中位數2.16萬元，按年升1.5%；至於任職經理、行政級人員、專業人員及輔助專業人員的薪酬最高，月入中位數2.9萬元，按年升2.1%

比較去年和前年的整體僱員每月工資變動，在去年5月至6月，本港僱員每月工資的第10個、第25個、第50個、第75個及第90個百分位數分別是9,800元、1.34萬元、1.87萬元、2.95萬港元及4.62萬港元，較2020年同期的相應數字分別升1.8%1.5%1.6%2.2%1.9%

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