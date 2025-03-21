港投與芯片公司合作　陳茂波稱加快芯片行業變革有更大創新空間

香港投資管理公司和芯片研發公司賽昉科技啟動戰略合作。

陳茂波：RISC-V開源架構將加快芯片行業變革

港投公司行政總裁陳家齊在儀式上致辭時表示，港投和賽昉將合力推進香港在芯片「精簡指令集第五代」（RISC-V）的發展，賽昉承諾與香港大專院校合作，共同打造聯合實驗室；與上下游企業建立聯合創新中心，探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會；並因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。

陳家齊指，RISC-V相當於芯片的地基，可以支撐更好的性能，特點是靈活和模塊化設計，讓用家可因應需要，選擇運用更少但更專門和到位的指令。另外，RISC-V不會牽涉專利費用，減低創科成本。