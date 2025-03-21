港投與芯片公司合作　陳茂波稱加快芯片行業變革有更大創新空間

香港投資管理公司和芯片研發公司賽昉科技啟動戰略合作。
陳茂波：RISC-V開源架構將加快芯片行業變革
港投公司行政總裁陳家齊在儀式上致辭時表示，港投和賽昉將合力推進香港在芯片「精簡指令集第五代」（RISC-V）的發展，賽昉承諾與香港大專院校合作，共同打造聯合實驗室；與上下游企業建立聯合創新中心，探索RISC-V在香港的落地應用；設立香港研發團隊，同時開放實習崗位，為香港創造更多就業機會；並因應業務發展，優先考慮香港為上市地點。
陳家齊指，RISC-V相當於芯片的地基，可以支撐更好的性能，特點是靈活和模塊化設計，讓用家可因應需要，選擇運用更少但更專門和到位的指令。另外，RISC-V不會牽涉專利費用，減低創科成本。
財政司司長陳茂波在視像致辭時指出，芯片是所有智能產品的關鍵部分，所有芯片建立在核心邏輯「指令集架構」之上。以前指令集架構是由個別公司研發和擁有，其他人使用時要付高昂專利費，令其他電子產品創新及製造被高昂成本所限制，而RISC-V開源架構將加快芯片行業變革，亦令任何科研和產品設計團隊使用時，都不需要考慮專利費用，令芯片智能計算和電子產品的設計，有更大空間創新及試新。
原文刊登於 香港電台