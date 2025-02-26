港推首個DeepSeek全參數大模型 70政府部門用 年內開放予公眾

政府於2023年成立InnoHK香港生成式人工智能研發中心，由香港科技大學領軍，本港其他4所大學和海外的科研機構共同參與。系統支援兩文三語，可以對話、協助撰寫會議概要、提供香港法例和案件參考、錄音轉換文字、甚至生成音樂和影片。

人工智能(AI)模型DeepSeek橫空出世，各界對AI高度關注。香港生成式人工智能中心(HKGAI)亦成功研發，並於昨日推出本港首個人工智能大模型「HKGAI V1」，是業界首個基於DeepSeek 671B全參數微調的人工智能模型。創科局長孫東透露，HKGAI V1已於政府逾70個部門應用，期望盡快開放予公眾使用。

內地DeepSeek年初推出，HKGAI將DeepSeek底座模型架構，與港產HKGAI結合，推出HKGAI V1。科大首席副校長敦毅可指，HKGAI V1注入香港本地的獨有數據、知識及價值認知；已完成本地化訓練的人工智能模型，可以更好地滿足本地的需求。希望在今年內將HKGAI V1向公眾推出，屆時或會分為免費及收費版。

孫東表示，團隊以一年半時間，由無到有成功研發本港首個AI大模型，書寫了獅子山下一個美好的創科傳奇。又指在這波以人工智能為代表的科技浪潮中，香港並沒有缺席；稱希望HKGAI V1盡快向公眾推出，服務數以千萬計的海外華人。