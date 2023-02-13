港搜救隊6米瓦礫救3人感振奮 難忘居民人鏈開路助運傷者

土耳其7.8級地震，連同鄰國敘利亞死亡人數增至近3萬人。香港搜救隊上周五(10日) 抵達災區協助搜救，至本港時間前晚(11日)傳來好消息，成功救出3名生還者。搜救隊指揮官交代昨透過視像講述拯救經過，他表示，成功救人一刻全隊均非常振奮；搜救過程雖面對寒冷天氣、餘震及溝通困難等困難，但目前未有計劃撤離。(圖：消防處提供)

特區救援隊昨日透過視像直播，向本港傳媒簡介救援過程。救援隊指揮官于文陽憶述，救援隊日前在哈塔伊省一個住宅區搜救期間，收到居民求助指懷疑有生還者，當時挖泥機正移除約6米深的瓦礫，救援隊確認傷者位置及深度後，隨即挖出一條救援通道，並由一名救援人員進入通道，救出2男1女、仍清醒的輕傷生還者，全隊人都感到振奮。于文陽表示，各人眾志成城救人的舉動令他印象深刻，「最感人的畫面，是現場居民或所有不同組織排成一條人鏈，幫忙清空道路，確保不會有鐵枝伸出，影響傷者運送到地面去到救護車。」

嚴寒及言語不通成挑戰 消防坍塌搜救隊(USAR)每年會有36小時的恆常操練，部分成員更曾參與中國汶川地震搜救，經驗豐富，但現場仍面對不少挑戰。于文陽指，當地的道路網絡受嚴重破壞，交通和汽油、燃油非常短缺，隊員亦需適應嚴寒天氣，並需解決語言不通問題，要依賴少數懂英文的居民傳譯。此外，現場環境惡劣，大部分建築物已經倒塌或傾側，加上有餘震，令搜救工作非常困難。 于文陽又形容，搜救隊帶備的裝備已是世界一流，今次使用得最多的是生命探測器，以尋找瓦礫下的生命跡象，例如呼吸或任何移動，確定有傷者後再因應現場環境，用不同器材開闢拯救通道救出傷者。另外，派駐現場的兩隻搜救犬，亦協助在不同地方尋找仍有生命迹象的生還者。