港旅行社辦山姆團分一杯羮 推出數日逾50團成行

港人北上消費熱情有增無減，但部分人或憂「人生路不熟」未敢出發。有旅行社看準商機開辦北上掃貨團，並以近期人氣購物點「山姆超市」作賣點，兩日包酒店團費每人只需4、5百元，兩人成行更送一人會籍。有旅行社推團數日逾3千人報名，逾50團成行。

永安旅遊推出深圳前海山姆超市分店兩日一夜團，1月中旬至4月間出發，團費599元起。一日兩夜行程不單包括參觀文青打卡熱點、享用美食、入住國際酒店，二人同行送山姆超市一人一年會籍。永安旅遊接受本報訪問時透露，山姆團推出3日後，暫約有20團成團，而最早一團將在本月10日出發。永安旅遊解釋，鑑於近日港人北上趨勢，因而推出山姆旅行團，現時市民反應符合預期，會持續觀察反應，再繼續推出同類旅行團。