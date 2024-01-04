港旅行社辦山姆團分一杯羮 推出數日逾50團成行

港人北上消費熱情有增無減，但部分人或憂「人生路不熟」未敢出發。有旅行社看準商機開辦北上掃貨團，並以近期人氣購物點「山姆超市」作賣點，兩日包酒店團費每人只需4、5百元，兩人成行更送一人會籍。有旅行社推團數日逾3千人報名，逾50團成行。
永安旅遊推出深圳前海山姆超市分店兩日一夜團，1月中旬至4月間出發，團費599元起。一日兩夜行程不單包括參觀文青打卡熱點、享用美食、入住國際酒店，二人同行送山姆超市一人一年會籍。永安旅遊接受本報訪問時透露，山姆團推出3日後，暫約有20團成團，而最早一團將在本月10日出發。永安旅遊解釋，鑑於近日港人北上趨勢，因而推出山姆旅行團，現時市民反應符合預期，會持續觀察反應，再繼續推出同類旅行團。
市民北上辦年貨
另一旅行社東瀛遊上周推出的深圳山姆超市團團費429元起，僅數天已有超過3,000人報名，推出至今已有逾50團成行。東瀛遊執行董事禤國全表示，因應有大量市民於1月急需辦年貨，公司更會推出惠州山姆超市分店兩日團，在1至3月團費429元；兩人同行亦包一人一年山姆會籍會員卡、食足3餐，如客人已擁有山姆會員證，每人則可減150元。 他表示，近期港元對人民幣較強勢，而且北上交通更便捷，使港人赴內地消費更有吸引力。
設年費會員制才能購物
山姆超市深受港人歡迎，而未來有更多選擇，美國連鎖超市Costco(開市客)將於本月在深圳開設首間旗艦店，同樣採取會員制，即要繳付會員年費才能進場購物。以深圳山姆超市為例，要先付逾2百元人民幣年費成為會員，才能入內購物，場內除出售美食外，亦有賣家居用品、户外運動用品、寵物用品和兒童玩具等。