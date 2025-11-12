港最大規模卡牌展11.22舉行 料2萬人次入場

隨著動漫、體育文化及產品愈受追棒，卡牌遊戲與收藏熱潮近年席捲全球，當中本港亦有不少收藏家或玩家，透過不同平台與世界各地愛好者交流。香港藉地理及稅務優勢，吸引海內外收藏家垂青，並正發展成亞洲文化藏品與卡牌交易的樞紐。亞洲著名收藏卡業務品牌「Grade 10」，將於本月在本港舉行第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》，預計吸引逾2萬名卡迷入場，規模是歷年之最。
打造AI平台助查價
第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》將於本月22至23日，在灣仔合和酒店舉行，今年有逾120間來自世界各地的參展商，雲集本港交流及交換珍藏；並計劃建立卡牌交化藏品中央存放中心，以及打造卡牌AI人工智能資料訊平台《Grade 10 AI》，為卡迷提供即時成交價格查詢與藏卡背景解析，掌握市場動態。
冀打造亞洲卡牌交易中心及樞紐
今屆《Grade 10 Festival》有逾120家來自全球的重量級業界代表參展商，包括中國內地、美國、日本、韓國等，涵蓋多家知名卡牌發行商及交易平台等。「Grade 10」董事總經理陳家健期望，在收藏品市場高速成長的帶動下，本港憑藉自由市場環境與稅務優勢，將有助成為亞洲卡牌與收藏品交易中心及樞紐。
「Grade 10」早前獲亞洲首家上市的數字資產企業MemeStrategy收購，該公司主席兼「Grade 10」行政總裁陳展程表示，目前大型卡牌賽事主要集中在美國或海外地區，《Grade 10 Festival》作為香港規模最大的卡牌展，會計劃投入更多資源推動此香港品牌衝出國際，致力成為亞洲最大的卡牌與文化收藏盛事。