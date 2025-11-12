港最大規模卡牌展11.22舉行 料2萬人次入場

隨著動漫、體育文化及產品愈受追棒，卡牌遊戲與收藏熱潮近年席捲全球，當中本港亦有不少收藏家或玩家，透過不同平台與世界各地愛好者交流。香港藉地理及稅務優勢，吸引海內外收藏家垂青，並正發展成亞洲文化藏品與卡牌交易的樞紐。亞洲著名收藏卡業務品牌「Grade 10」，將於本月在本港舉行第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》，預計吸引逾2萬名卡迷入場，規模是歷年之最。

打造AI平台助查價

第四屆卡牌展《Grade 10 Festival》將於本月22至23日，在灣仔合和酒店舉行，今年有逾120間來自世界各地的參展商，雲集本港交流及交換珍藏；並計劃建立卡牌交化藏品中央存放中心，以及打造卡牌AI人工智能資料訊平台《Grade 10 AI》，為卡迷提供即時成交價格查詢與藏卡背景解析，掌握市場動態。

