港最新失業率降至3.9% 連續5個月回落

政府統計處今日公布最新失業率和就業不足率，經季節性調整的失業率由6月至8月的4.1%下跌至7月至9月的3.9%；失業人數減少約6,600人至15.53萬人，連續5個月回落；同期就業不足率亦由6月至8月的2.0%下跌至1.8%，就業不足人數由7.64萬人下跌至6.9萬人，減少約7,400人。

總就業人數由6月至8月的360.9萬人，上升至7月至9月的362.8萬人，增加約1.9萬人；同期的總勞動人口亦由377.1萬人上升至378.4萬人，增加約1.3萬人。



與上期比較，許多主要經濟行業的失業率下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和教育業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的合計失業率在較上期下跌0.4%至5.8%，其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5%至6.2%，零售業的失業率下跌0.3%至5.7%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

孫玉菡：消費券計劃會繼續支持本地需求

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着本地經濟活動繼續恢復，勞工市場進一步改善。失業率及就業不足率均下跌，展望未來本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。促社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。

