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2022-10-20 17:21:48

港最新失業率降至3.9% 連續5個月回落

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港最新失業率降至3.9% 連續5個月回落。（資料圖片）

政府統計處今日公布最新失業率和就業不足率經季節性調整的失業率由6月至8月的4.1%下跌至7月至9月的3.9%；失業人數減少約6,600人至15.53萬人，連續5個月回落；同期就業不足率亦由6月至8月的2.0%下跌至1.8%，就業不足人數由7.64萬人下跌至6.9萬人，減少約7,400人。

總就業人數由6月至8月的360.9萬人，上升至7月至9月的362.8萬人，增加約1.9萬人；同期的總勞動人口亦由377.1萬人上升至378.4萬人，增加約1.3萬人。

與上期比較，許多主要經濟行業的失業率下跌，其中樓房裝飾、修葺及保養業和餐飲服務活動業有相對明顯的跌幅；就業不足率方面，下跌主要見於餐飲服務活動業和教育業。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業，即零售、住宿及膳食服務業的合計失業率在較上期下跌0.4%至5.8%，其中，餐飲服務活動業的失業率下跌0.5%至6.2%，零售業的失業率下跌0.3%至5.7%。多個其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業。

孫玉菡：消費券計劃會繼續支持本地需求

勞工及福利局局長孫玉菡表示，隨着本地經濟活動繼續恢復，勞工市場進一步改善。失業率就業不足率均下跌，展望未來本地疫情大致穩定及消費券計劃會繼續支持本地需求，但金融狀況收緊可能會抵銷部分正面影響。促社會各界必須繼續與政府同心合力，令本地疫情繼續受控。
 

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