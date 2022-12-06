港本年度料千億赤字 再派消費券持開放態度

本港經濟表現持續疲弱，財政司長陳茂波昨表示，維持預計全年經濟收縮3.2%，並估計本財政年度會出現高達千億元赤字，重申政府必須審慎理財、量入為出。他又稱，對再派消費券的意見持開放態度，期望隨著疫情穩定受控、內地經濟持續恢復，本港經濟明年有望逐步改善。

陳茂波在立法會財經事務委員會稱，受本地第五波疫情和外圍環境急劇惡化打擊，香港經濟今年表現疲弱。今年首三季合計經濟按年收縮3.3%，在考慮首三季經濟數字和短期前景欠佳，預計今年經濟將收縮3.2%。他續說，預期今個財政年度會出現高達1,000億元的赤字，遠高於預算案估算的563億元，財政儲備則會進一步下降至8,000億元的水平，相當於約11個月政府開支。

陳茂波又說，內地經濟持續恢復將抵銷部分負面影響，如先進經濟體的加息周期大致符合市場預期，即大致明年中完結，下半年外圍經濟情況或會穩定下來。若外圍環境狀況沒有差過預期，而本地疫情穩定受控，他預料經濟將於明年逐步重拾動力。

