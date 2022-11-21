港欖出席國際賽 接連現錯誤國歌資訊 陳國基︰荒謬及不可思議

香港欖球隊參與國際賽，主辦單位接二連三就中國國歌釋出錯誤資訊，政務司長陳國基(圓圖)稱，已去信國際欖球理事會和亞洲欖球總會要求徹查及交代，亦要求本港警方深入調查。港協暨奧委會擬最快今日向屬會發出國旗及國歌指引，專人與主辦方提供及跟進無誤的國旗及國歌，如在比賽場發現錯誤，即以手勢要求暫停。
陳國基昨表示，欖球世界盃賽事片段內中國國歌名稱字幕出錯，是荒謬及不可思議，對有關方面的解釋感到不可置信，認為主辦單位具經驗，卻發生有關事情。特區政府感到不滿，會去信國際欖球理事會及亞洲橄欖球總會，表達強烈不滿及要求徹查並作出交代。政府亦會強烈要求香港欖球總會制定好日後的方法，讓國旗國歌的表述清晰交給主辦單位，不能再發生同類事件。他又說，已要求本港警方深入調查事件，是否涉及刑事成分，特區政府會繼續跟進。
港協暨奧委會最快日內發指引
港協暨奧委會義務秘書長王敏超指，擬向屬會發出國旗及國歌指引，要求出戰國際賽時，向主辦方提供標準無誤的國旗及國歌，並由專人跟進，出賽前再檢查，如在比賽現場出現錯誤，代表應該立即表態，用手勢要求暫停並立即改正，包括以「T字」或「交叉」，如大會不即時更正，應離場甚至退賽。王敏超指，負責跟進國旗及國歌，必須是隊伍中最高級的人員，例如領隊、教練及隊長。他指在提供清晰指引後，如果負責的領隊或教練沒有跟從指引就是失職，會有懲處，如發生相關錯誤，總會一定要負責港協就嚴重錯誤提出上訴，向主辦單位及亞洲總會投訴，如不獲理會，就向國際體育總會或國際奧委會投訴。港協暨奧委會會與各屬會開會，商討如何應對不同特殊情況。文化體育及旅遊局回覆查詢指，正與港協暨奧委會商討有關指引。
繼南韓舉行的亞洲七欖系列賽播錯國歌後，有網民再發現，本月6日在杜拜舉行的香港對葡萄牙的「15人欖球世界盃外圍賽國際遺材賽」，當播奏中國國歌時，片段彈出的歌名字幕標示為被指「港獨」相關的歌名。