港欖出席國際賽 接連現錯誤國歌資訊 陳國基︰荒謬及不可思議

香港欖球隊參與國際賽，主辦單位接二連三就中國國歌釋出錯誤資訊，政務司長陳國基(圓圖)稱，已去信國際欖球理事會和亞洲欖球總會要求徹查及交代，亦要求本港警方深入調查。港協暨奧委會擬最快今日向屬會發出國旗及國歌指引，專人與主辦方提供及跟進無誤的國旗及國歌，如在比賽場發現錯誤，即以手勢要求暫停。

陳國基昨表示，欖球世界盃賽事片段內中國國歌名稱字幕出錯，是荒謬及不可思議，對有關方面的解釋感到不可置信，認為主辦單位具經驗，卻發生有關事情。特區政府感到不滿，會去信國際欖球理事會及亞洲橄欖球總會，表達強烈不滿及要求徹查並作出交代。政府亦會強烈要求香港欖球總會制定好日後的方法，讓國旗國歌的表述清晰交給主辦單位，不能再發生同類事件。他又說，已要求本港警方深入調查事件，是否涉及刑事成分，特區政府會繼續跟進。

