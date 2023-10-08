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2023-10-08 22:01:00

港消費者信心指數按季減2.3% 經濟發展降幅最大

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港消費者信心指數按季減2.3% 經濟發展降幅最大 (資料圖片)

港消費者信心指數按季減2.3% 經濟發展降幅最大 (資料圖片)

香港今年初全面復常，但整體經濟未有強勁復甦。城大公布2023年第三季度的香港消費者信心整體指數按季跌2.3%；分類指數中，經濟發展、投資股票和就業狀況等3個分類指數的信心下降，並以經濟發展下降幅度最大，逾一成，反映消費者對經濟發展信心不足。

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兩岸及港澳消費者信心指數於2009年首季首次公布，此後每季度公布一次，由兩岸港澳共5間大學聯合進行。香港城市大學管理科學系負責研究香港地區的消費者信心，2023年第三季度調查於8月20日至9月26日隨機訪問1,000名年滿18歲並常住香港的居民。指數最高為200分，低於100分表示信心不足；高於100分表示頗有信心。香港消費者信心整體指數在今年第三季錄得86.8，較上季降2.3%，按年則大升35.2%。本季3個分類指數的信心下降，包括經濟發展、投資股票和就業狀況。

按分類指數分析，經濟發展的整體信心指數(結合目前及預期指數所得的加權指數)為87.8，按季顯著下降11.3%。而港人對目前經濟發展的信心指數為77.5，按季度更降12.6%。對未來3個月經濟發展的信心指數為94.7，按季減10.5%。城大指，消費者對經濟發展的信心指數顯著下降，表示消費者對此範疇的信心不足。港人對投資股票信心分指數為75.7，按季降6.2%，同反映在投資股票欠缺信心。對就業狀況信心指數錄得102.9，按季減3.3%，從絕對數值看，消費者的信心屬中性。

港消費者信心指數按季減2.3% 經濟發展降幅最大 港消費者信心指數按季減2.3% 經濟發展降幅最大

港消費者對物價狀況和購買房屋信心上升，當中物價狀況信心指數為72.6。雖較上季度升7.4%，仍為信心最低的分指數。對購買房屋的信心分指數為73.4，比上季度升2.7%。城大指，分指數的絕對數值偏低，表示消費者在購買房屋方面仍然欠缺信心。

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