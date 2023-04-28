港消防員攜妻遊東京 涉拉日女入男廁性侵被捕

有本港消防員涉嫌在日本性侵犯當地一名女子被捕。日本警視廳前日公布，一名任職消防員的30歲中國籍男遊客，涉嫌周日(23日)猥褻一名在街頭搭訕的20餘歲日本女子，前日(26日)辦理酒店退房手續時被捕。本港消防處回覆本報查詢，確認有一名正休假的消防員涉案，現正詳細了解事件。

綜合當地多間傳媒報道，疑犯王耀德上周六(22日)與妻子到日本旅遊，先後到過神奈川的鎌倉和櫪木縣觀光，周日晚與妻子在銀座食壽喜燒後一同返回酒店。及至當晚10時，疑犯向妻子表示要外出買食物，獨留妻子在酒店房，他則在距離酒店約10分鐘路程的位置，以英語兜搭路上一名20餘歲的日本女子，又指要帶她往附近拉麵店共膳。詎料，疑犯在路上突捉住女子的手腕，將其拉入一幢商住大廈的男廁內，作包括摸胸等猥褻行為。警方接報後，翻查案發現場閉路電視並鎖定疑犯身份，東京丸之內警署前日遂派員到酒店，以涉嫌強制性交罪拘捕他。報道引述警方稱，疑犯在接受問話時未有承認或否認控罪，僅指要等律師到來才回應。

香港消防處表示，得知一名正值休假的屬員涉及在日本發生的一宗案件，處方正詳細了解事件，暫無其他資料補充，又重申非常重視屬員紀律和操守，必定嚴肅跟進處理每宗違法及違紀個案。