港深創科園與59個夥伴簽署確認合作關係　料投資逾數十億元

59間企業包括阿里巴巴創業者基金、深圳華大基因科技公司、招商局集團等。部份合作夥伴企業將成為首批進駐港深創科園的租戶，租用園區在2025年落成的2棟濕實驗室大樓，有24間企業是首次在港落戶或擴展業務，預計將在港深創科園投資超過數十億港元，創造以千計的就業機會。

企業分布方面，59間合作夥伴企業中，45%來自生命健康科技、新能源和微電子等園區支柱產業，其他的合作夥伴企業和機構為頂尖大學、科研機構、加速器、孵化器和投資者。這些企業和機構來自9個經濟體，除了有來自内地和香港本地的，亦有來自海外的，包括澳洲、法國、日本、新加坡、泰國、英國及美國。

和黃醫藥是其中一間合作企業，主席杜志強表示香港擁有很好的條件，包括稅率低、資金自由出入、生活環境好等，可吸引高科技人才來香港。而既然有港深創科園，將來會更方便，因為在香港落戶的同時有內地的科研條件開發新產品。

至於華潤科學技術研究院着重發展生命健康領域，選擇在河套落戶是考慮到香港擁有豐富的生命科技資源，國際化程度高，未來可促進先進技術進入內地發展，希望結合優勢，快速落地。

李家超：簽署是里程碑

行政長官李家超致辭時指，今次簽署儀式是一個里程碑。他認為港深創科園坐落河套區的戰略位置，會成為創科的關鍵區域，可超越與內地之間的地域限制，亦有助吸引人才和投資。