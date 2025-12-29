港深創科園跨境橋明年落成便利人員流動 孫東：元朗將建國家製造業基地

河套港深創科園香港園區上周正式開園，創新科技及工業局長孫東表示，港深創科園建設東西兩座跨境橋，啟用後，人員入境香港園區後可前往市區，但敏感數據及生物樣品必須留在園區。他又透露，未來會有龍頭企業在元朗科技園用地建立國家的製造業基地，正與數間內地及海外的龍頭企業商討，希望盡快有好消息公布。

孫東昨出席電視台節目指，港深創科園暫時有逾60家企業進駐，約有1,400人在園區內工作，相信明年大部分企業完成裝修後，工作人數會急升；河套香港園區正與深圳方面共同推動建設東西兩座跨境橋，其中西橋已動工，目標於明年完成，該橋將採用「無感通關」、人臉識別等便捷通關模式，供兩地園區已登記的工作人員使用，人員入境香港園區後可前往市區。他又形容，人流通了「園區活起來」。