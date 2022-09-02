港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

內地隔離酒店「健康驛站」名額一個難求，不少有意往內地人士因遲遲抽不到名額難以成行甚至滯留香港。行政長官李家超(圓圖)昨公布已向粵方提出「逆向隔離」構思，即港人可先在港的設施隔離，再閉環進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，並計劃以河套區作試點。他指建議獲粵方支持，雙方會再商討細節。

李家超早前因應疫情取消訪粵行程，昨改與廣東省、廣州巿和深圳巿領導線上會面。他在會後表示，在會上提出「逆向隔離」建議，即香港赴內地人員先在港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「7+3」的隔離規定，獲粵方和深方支持。雙方同意設立專班一同商議細節，港方由政務司長陳國基帶領。

李家超又透露，港府初步考慮用河套區作試點，專班會討論「逆向隔離」的標準、執行細節，以及閉環赴深圳的方式，並針對兩地疫情的管控要求商討。他形容自己和陳國基都很心急，希望盡快推行。保安局長、醫務衞生局長等官員都會參加專班，有消息會盡快公布。

