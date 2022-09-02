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2022-09-02 04:31:50
日報

港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

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港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

內地隔離酒店「健康驛站」名額一個難求，不少有意往內地人士因遲遲抽不到名額難以成行甚至滯留香港。行政長官李家超(圓圖)昨公布已向粵方提出「逆向隔離」構思，即港人可先在港的設施隔離，再閉環進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，並計劃以河套區作試點。他指建議獲粵方支持，雙方會再商討細節。

李家超早前因應疫情取消訪粵行程，昨改與廣東省、廣州巿和深圳巿領導線上會面。他在會後表示，在會上提出「逆向隔離」建議，即香港赴內地人員先在港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「7+3」的隔離規定，獲粵方和深方支持。雙方同意設立專班一同商議細節，港方由政務司長陳國基帶領。

李家超又透露，港府初步考慮用河套區作試點，專班會討論「逆向隔離」的標準、執行細節，以及閉環赴深圳的方式，並針對兩地疫情的管控要求商討。他形容自己和陳國基都很心急，希望盡快推行。保安局長、醫務衞生局長等官員都會參加專班，有消息會盡快公布。
 

港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

落馬洲河套區的應急醫院和社區隔離及治療設施是國家援建項目之一，提供逾11,000個床位。 (資料圖片)

港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

李家超

議員料每日名額500

政府昨未有就「逆向隔離」交代運作、名額、所涉交通及過境安排等細節。民建聯立法會議員陳恒鑌認為，可考慮由國家衛健委派員監督、協助管理，採用符合國家要求的核酸檢測標準，工作人員亦需要共同隔離，以降低傳疫風險；入境處職員可為隔離的市民先完成預備出境手續，讓他們隔離後以直通巴士直接進入內地，毋須再接觸未受隔離的人員。他相信，首批可提供每日500個名額，日後再增加其他合適地方並增加名額。

廠商會會長史立德相信「逆隔離」安排可舒緩深圳「健康驛站」配額緊張情況，建議落實安排時應增加香港飛往內地城市的航班數量，並研究恢復高鐵來往服務，以「點對點」方式安排赴粵。他又希望，待香港疫情緩和後，可將「逆隔離」放寬至7天居家監測加3天集中隔離，甚至10天全居家監測，作為香港與內地免檢疫通關的「中途方案」。

粵港深港設逾30專班研合作

另外，李家超公布就粵港合作設立13個專班，並就深港合作成立19個專班，涵蓋科技創新、金融、商貿、青年就業創業等項目。港方各專班會由專責的司局長負責牽頭，粵方亦會派出相對級別的官員。
 

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