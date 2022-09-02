港深粵設專班 落實逆向隔離 河套區作試點

內地隔離酒店「健康驛站」名額一個難求，不少有意往內地人士因遲遲抽不到名額難以成行甚至滯留香港。行政長官李家超(圓圖)昨公布已向粵方提出「逆向隔離」構思，即港人可先在港的設施隔離，再閉環進入內地，以取代現時在內地的7天酒店隔離，並計劃以河套區作試點。他指建議獲粵方支持，雙方會再商討細節。
李家超早前因應疫情取消訪粵行程，昨改與廣東省、廣州巿和深圳巿領導線上會面。他在會後表示，在會上提出「逆向隔離」建議，即香港赴內地人員先在港隔離，再以閉環方式進入深圳，以符合內地「7+3」的隔離規定，獲粵方和深方支持。雙方同意設立專班一同商議細節，港方由政務司長陳國基帶領。
李家超又透露，港府初步考慮用河套區作試點，專班會討論「逆向隔離」的標準、執行細節，以及閉環赴深圳的方式，並針對兩地疫情的管控要求商討。他形容自己和陳國基都很心急，希望盡快推行。保安局長、醫務衞生局長等官員都會參加專班，有消息會盡快公布。
議員料每日名額500
政府昨未有就「逆向隔離」交代運作、名額、所涉交通及過境安排等細節。民建聯立法會議員陳恒鑌認為，可考慮由國家衛健委派員監督、協助管理，採用符合國家要求的核酸檢測標準，工作人員亦需要共同隔離，以降低傳疫風險；入境處職員可為隔離的市民先完成預備出境手續，讓他們隔離後以直通巴士直接進入內地，毋須再接觸未受隔離的人員。他相信，首批可提供每日500個名額，日後再增加其他合適地方並增加名額。
廠商會會長史立德相信「逆隔離」安排可舒緩深圳「健康驛站」配額緊張情況，建議落實安排時應增加香港飛往內地城市的航班數量，並研究恢復高鐵來往服務，以「點對點」方式安排赴粵。他又希望，待香港疫情緩和後，可將「逆隔離」放寬至7天居家監測加3天集中隔離，甚至10天全居家監測，作為香港與內地免檢疫通關的「中途方案」。
粵港深港設逾30專班研合作
另外，李家超公布就粵港合作設立13個專班，並就深港合作成立19個專班，涵蓋科技創新、金融、商貿、青年就業創業等項目。港方各專班會由專責的司局長負責牽頭，粵方亦會派出相對級別的官員。