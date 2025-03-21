港澳台居民可網上辦臨時內地通行證 議員料提高人流便捷度

港人身在內地遺失回鄉證會造成困擾！內地出入境管理局宣布，由昨日起，遺失、損毀或忘記攜帶通行證，而要緊急乘搭飛機或火車往內地的港澳台居民，可網上申辦電子「港澳台居民來往內地(大陸)臨時通行證」，供相關單位查驗。有議員表示措施有助提高人流便捷度，盼擴展至用於出入境。

過去，港人如遺失、損毀或忘記攜帶回鄉證，而又要在中國境內搭乘火車或飛機的話，須前往車站或機場內的公安機關出入境管理機構，申請紙本證明才可以繼續行程。新安排下，港澳台居民可經手機登入內地出入境管理局的服務平台「移民局12367」，即時申辦為期7天的臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，每月可申請2次。據了解，申辦者須填寫包括通行證的證件號碼、證件有效期等個人資料，再進行臉部識別驗證身份及拍攝個人照片作臨時證件展示，所以居民須事前保留相關資料以供填寫。