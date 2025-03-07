港澳合辦投資推介會，鼓勵澳門企業藉香港拓展海外業務

為促進港澳合作，投資推廣署昨日與澳門招商投資促進局（招商局）於澳門合辦投資推介會，向約90名澳門製造、品牌、零售、餐飲、出入口貿易企業及商會和協會代表，介紹香港營商現況及發展新機遇，尤其在零售、餐飲和貿易行業的新商機，鼓勵澳門企業利用香港的獨特優勢，拓展海外市場。
推介會題為「澳門企業拓展系列—香港營商新機遇推介會（零售、餐飲、貿易）」，是港澳兩地貿易促進機構於今年首次合作的經貿活動。投資推廣署助理署長劉智元表示港澳兩地關係密切，是大灣區內充滿活力和能夠優勢互補的經濟體。而澳門產品一直深受香港消費者歡迎，展現兩個充滿活力的城市之間深厚的文化和經濟聯繫。他認為澳門企業可藉着在香港設點，既可擴展香港市場，亦可向在香港的國際和內地遊客宣傳其產品。此外，香港舉辦很多大型展覽吸引國際買家到訪，是澳門企業聯通國際擴展全球業務的理想平台。
推介會上，澳門招商局主席余雨生表示，港澳多年來一直保持深度商務聯繫，包括聯合舉辦大灣區商機推介活動，希望在長期合作的基礎上進一步促進港澳雙向投資合作，共同探索更多港澳合作及大灣區市場發展機遇。
鼓勵澳門企業藉香港「走出去」
投資推廣署消費產品總裁梁耀云和投資推廣署旅遊及款待總裁黃思敏分別在推介會介紹相關行業的最新發展趨勢和分享投資案例，讓澳門企業更了解香港行業動態及優勢，她們亦提供政府最新政策的相關資訊，包括行業活動詳情和資助申請，幫助澳門企業擴展業務，透過數碼轉型提升競爭力，開拓國際市場；在港設點的澳門企業亦現場分享實踐經驗，鼓勵澳門企業藉香港提升品牌知名度「走出去」。