港澳合辦投資推介會，鼓勵澳門企業藉香港拓展海外業務

為促進港澳合作，投資推廣署昨日與澳門招商投資促進局（招商局）於澳門合辦投資推介會，向約90名澳門製造、品牌、零售、餐飲、出入口貿易企業及商會和協會代表，介紹香港營商現況及發展新機遇，尤其在零售、餐飲和貿易行業的新商機，鼓勵澳門企業利用香港的獨特優勢，拓展海外市場。

推介會題為「澳門企業拓展系列—香港營商新機遇推介會（零售、餐飲、貿易）」，是港澳兩地貿易促進機構於今年首次合作的經貿活動。投資推廣署助理署長劉智元表示港澳兩地關係密切，是大灣區內充滿活力和能夠優勢互補的經濟體。而澳門產品一直深受香港消費者歡迎，展現兩個充滿活力的城市之間深厚的文化和經濟聯繫。他認為澳門企業可藉着在香港設點，既可擴展香港市場，亦可向在香港的國際和內地遊客宣傳其產品。此外，香港舉辦很多大型展覽吸引國際買家到訪，是澳門企業聯通國際擴展全球業務的理想平台。