港澳律師在大灣區執業試點期延長3年　林定國：會為國家培養雙重執業資格法律人才

內地宣布，香港和澳門法律執業者在粵港澳大灣區內地9市執業的試點期限延長3年，至2026年10月4日，港澳法律執業者報考大灣區考試的執業門檻亦由5年降至3年，將於下月5日起實施。律政司司長林定國說，十分感謝中央重視香港法律業界的期望，為業界提供更多在大灣區的發展空間，讓業界能抓住國家發展帶來的無限機遇，以香港所長，服務國家所需。律政司將會繼續積極配合司法部、廣東省司法廳等機關，吸引更多香港法律執業者報考，進一步顯現大灣區律師執業制度的優勢及成效，為國家培養更多具備雙重執業資格的涉外法律人才。

根據司法部的資料，截至本月28日，已有357名港澳律師領取了律師執業證（粵港澳大灣區）。律政司與最高人民法院、司法部及廣東省高級人民法院合作，計劃在今年內舉辦「粵港澳大灣區律師司法實務培訓班」，涵蓋理論課與實踐課，增強在大灣區執業的香港法律執業者對內地法院處理不同範疇民商事事宜的實務知識。

法律界歡迎決定

香港大律師公會歡迎有關決定，主席杜淦堃表示下調執業年資規定，對新晉大律師來說，多了擴展業務的良機，是互惠互利的雙贏決定，鼓勵有興趣的新晉大律師報考。律師會會長陳澤銘則指，經修訂的試點計劃將有助進一步推動香港法律界融入國家發展大局，發揮香港在「十四五」規劃下作為亞太區國際法律及爭議解決中心的地位。律師會將繼續積極推廣執業考試，鼓勵更多會員特別是青年律師把握機遇報考。

法律界立法會議員林新強亦指，粵港澳大灣區是國家的重大發展計劃，人口約8千萬，是龐大而且機遇處處的新市場。而香港是中國唯一一個實行普通法制度的地區，是聯繫國家與世界的重要樞紐。借助香港的普通法優勢、以大灣區律師執業資格與國內律師聯繫，配合一帶一路政策，協助國內企業「走出去」、國際企業「引進來」，香港律師必定大有可為。