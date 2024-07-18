港澳明起推「通關互用二維碼」 居民持碼自助出入境

「港澳通關互用二維碼服務」於明日(19日)正式啟用，合資格香港居民開通「港澳通關互用二維碼」後，即可於澳門自助通道過關。入境處由明天起至7月26日，將於將軍澳入境處總部設流動登記服務站，協助巿民登記「非觸式e道」以及「智方便」。 有意登記新措施的香港居民須年滿11歲或以上；持有香港永久性居民身份證，或持有載有「* 」、「*」、或「R」標記的香港身份證；以及已登記使用澳門自助過關系統服務。

香港入境事務處副處長(執法、系統及管理)戴志源介紹新措施，指已登記澳門自助過關的合資格香港居民，只需要下載或更新「非觸式e道」，並透過「智方便」核實身份，就可啟動「港澳通關互用二維碼」。屆時香港居民只需利用二維碼便即可在澳門自助通關。戴志源補充指，二維碼不會載有個人資訊，且每三十秒就會自動更新，故巿民不能截圖使用，但二維碼支援離線使用。不過，巿民仍需攜帶身份證，在有需要時核實身份。