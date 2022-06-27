港澳海關破兩內河船走私案 首發現偷運2300萬現金

港澳海關聯合行動打擊兩地利用內河船走私活動，成功偵破兩宗走私案，共檢1.1億元懷疑走私物品，包括2,300萬元現金，是首次發現由香港經海路走私現金往澳門，港澳兩地各拘捕4人。
檢獲的貨品包括美容針、奶粉、紅酒和電子產品等，澳門海關先在本月16日截獲一艘由香港駛往澳門的內河船，檢獲分別6,500萬元走私品，包括貴價食材和電子產品，拘捕2名年齡分別40歲和69歲的懷疑涉案男子。
至18日晚上，香港海關透過情報分析，在香港西北水域截查一艘往澳門的內河船，檢獲一批懷疑走私貨物，包括紅酒、美容針劑、配方奶粉和電子產品，約值2,200萬元。海關人員亦發現走私分子利用船上的貨櫃走私現金，並檢獲約2,300萬元。跟進調查後，拘捕2名分別為45歲和76歲的懷疑涉案男子。
海關港口及海域科海域行動組指揮官黃智輝指，該艘船報稱載有32隻貨櫃準備送到澳門；但發現兩個報稱載日常用品及化妝品貨櫃，資料不齊全，連基本貨物種類及重量等資料都沒有申報。另外一個報稱載有波鞋的貨櫃，沒有加上封條去確保安全完整交予收貨人，手法並不尋常，而另一個報稱載有茶葉的貨櫃，傳出惡臭，調查發現內藏已經變壞的肉類。
海關有組織罪案調查科特別調查指揮官呂少輝則指，開櫃檢查時，初時是一批已申報物品，中間位置已發現該批懷疑走私紅酒，移出物品後，貨櫃最後方更發現有一板貨上有個紙箱，內放有2,300萬港元現金，懷疑是犯罪得益或洗黑錢有關。他更提及，另外一批懷疑走私美容針，包裝盒清楚標示要冷藏，但走私分子只放在普通貨櫃，流入市面有機會對健康構成風險。
海關說，如果這批貨物成功走私往內地，可逃避至少800萬港元的稅項，不排除案件與走私集團有關。