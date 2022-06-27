港澳海關破兩內河船走私案 首發現偷運2300萬現金

港澳海關聯合行動打擊兩地利用內河船走私活動，成功偵破兩宗走私案，共檢1.1億元懷疑走私物品，包括2,300萬元現金，是首次發現由香港經海路走私現金往澳門，港澳兩地各拘捕4人。

檢獲的貨品包括美容針、奶粉、紅酒和電子產品等，澳門海關先在本月16日截獲一艘由香港駛往澳門的內河船，檢獲分別6,500萬元走私品，包括貴價食材和電子產品，拘捕2名年齡分別40歲和69歲的懷疑涉案男子。

至18日晚上，香港海關透過情報分析，在香港西北水域截查一艘往澳門的內河船，檢獲一批懷疑走私貨物，包括紅酒、美容針劑、配方奶粉和電子產品，約值2,200萬元。海關人員亦發現走私分子利用船上的貨櫃走私現金，並檢獲約2,300萬元。跟進調查後，拘捕2名分別為45歲和76歲的懷疑涉案男子。