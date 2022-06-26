港澳海關首截獲內河船涉偷運逾二千萬現金等逾億貨物

本港與澳門海關聯合打擊海上走私活動，本月偵破兩宗案件，共檢獲市值估計超過1億1千萬元的走私物品，並首次發現大批港幣現金，涉逾2,300萬元現金，不排除屬於犯罪得益，當局會調查2宗案件是否涉及集團式運作。行動中拘捕4名人士。

香港海關表示，澳門海關在本月16日跟據情報分析鎖定一艘由香港駛往澳門的內河船，在船上檢獲大批走私貨物，包括電子產品及雪茄等，總值6500萬元。本港海關在兩日(18日)後，採相應行動，發現一艘準備駛往澳門的內河船，上面共中4個貨櫃，有大批走私物品，包括2萬多支紅酒、一批美容針、1萬多件電子產品、奶粉、4噸凍肉等，亦有裝有共2,300萬元港幣現金的紙皮箱，首次發現不法份子透過內河船，利用貨物作掩飾，將現金偷運去澳門，海關懷疑涉及犯罪得益，會繼續調查來源。

海關指，檢查該內河船時發現一連串可疑地方，包括2隻報稱載有日常用品及化妝品貨櫃申報資料不齊全，連貨物種類、重量等基本資料也沒有申報。另一個報稱載有波鞋的貨櫃，櫃上沒有加上封條確保貨物安全完整送到收貨人，不是正常經營貨櫃運輸做法。亦有一個報稱載有茶葉的貨櫃，但傳出惡臭，相信為變壞肉類，隨即押送該內河船返屯門內河碼頭檢查，截獲走私物品。

海關表示，疫情令陸路受阻，不法份子改用海路走私，用盡不同方法包括虛報貨物資料、收藏於暗格等，以內河船走私回內地，但因應海關部門大力打擊，不法份子再改用新模式，先將走私物品由香港運往澳門，再用不同方式偷運返內地，將繼續與不同地區執法部門合作打擊。海關補充，有關紅酒成功走私到內地，或逃避約800萬元稅款。