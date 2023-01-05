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2023-01-05 22:00:00

港澳跨境渡輪周日恢復 噴射飛航明中午售票(附航班資料)

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港澳跨境渡輪周日恢復 噴射飛航明中午售票

港澳跨境渡輪周日恢復 噴射飛航明中午售票

政府表示，星期日起，將逐步恢復往來香港與澳門跨境渡輪服務，經港澳客輪碼頭來往兩地的渡輪服務，初期每日提供共約十班日間渡輪服務。

為籌備復航，海事處已檢查和測試碼頭設備、與船公司積極協作完成驗船、試航、試泊碼頭，以及安排與相關政府部門和船公司演習，確保復航順暢。

陸路方面，現時來往香港與澳門的跨境巴士，亦會繼續按實際需要加強服務。

現時從澳門抵港人士的檢測要求基本維持不變，即所有抵港當天滿3歲或以上人士，抵港時間前24小時內進行快速抗原測試，或於48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果，方可來港。有關人士如抵港當天或當天前7天曾逗留內地，則需在出行到香港前48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果，方可來港。
 

噴射飛航暫未恢復夜航航班

噴射飛航宣布港澳航線將於周日復航，並由明日(6日)中午起開售船票。復航初期噴射飛航每天提供 16 個日航班次，並先開通氹仔北安碼頭往來上環港澳碼頭航線。

復航初期航班時間如下︰
上環 往 氹仔 07:30 09:00 10:00# 10:30 12:00 13:00 14:00 15:30
氹仔 往 上環 09:00 10:30 11:30 12:30 14:00 15:00# 15:30 17:00
#不適用於星期五及日

噴射飛航將會循序漸加強服務，包括開通外港碼頭和夜航航班，如有更新將適時公佈。

 

售票途徑  港澳售票處(復航初期開放時間)

香港︰上環信德中心 3 樓噴射飛航售票處 (開放時間︰9am-8pm)

澳門︰外港碼頭噴射飛航售票處(開放時間︰9am-6pm)

氹仔客運碼頭噴射飛航(開放時間︰10am-6pm)

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