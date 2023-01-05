港澳跨境渡輪周日恢復 噴射飛航明中午售票(附航班資料)

政府表示，星期日起，將逐步恢復往來香港與澳門跨境渡輪服務，經港澳客輪碼頭來往兩地的渡輪服務，初期每日提供共約十班日間渡輪服務。

為籌備復航，海事處已檢查和測試碼頭設備、與船公司積極協作完成驗船、試航、試泊碼頭，以及安排與相關政府部門和船公司演習，確保復航順暢。

陸路方面，現時來往香港與澳門的跨境巴士，亦會繼續按實際需要加強服務。

現時從澳門抵港人士的檢測要求基本維持不變，即所有抵港當天滿3歲或以上人士，抵港時間前24小時內進行快速抗原測試，或於48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果，方可來港。有關人士如抵港當天或當天前7天曾逗留內地，則需在出行到香港前48小時內進行核酸檢測並取得陰性結果，方可來港。

