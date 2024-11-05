港澳辦副主任周霽：支持各部門持續研究 推出挺港惠港政策

周霽在上海出席由特區政府舉辦的2024投資香港推介大會-上海專場致辭時說，香港重新成為全球最自由經濟體的首位、投資環境首位，而在全球金融指數，香港亦回歸三界，香港在全球最具競爭力排名中排第5，這一系列成績及事實，證明香港商機無限，發展潛力無限。

周霽表示，香港在上海舉辦投資推介大會，很多企業家紛紛報名，再次證明香港始終是企業投資的沃土，資本青睞的熱土，人才聚集的高地。周霽說，上海是國際經濟、金融、貿易、航運及科創中心，是長江經濟帶和長三角地區核心動力源的重要引導，是國家改革開放前沿陣地和排頭兵，而上海與香港經濟相融、發展相通，而且歷史淵源深厚，交流合作深入，這些年來兩地合作均取得豐碩成果，現時有數十萬香港居民在上海生活、工作和學習，而上海亦有200多家企業在香港上市。他形容特區政府藉進博會的東風，舉辦投資香港推介會是恰逢其時，同時是特區政府主動融入國家大局的擔當及主動作為，也進一步豐富滬港合作的內涵。