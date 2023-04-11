港澳辦夏寶龍周四來港考察　出席國家安全教育日開幕禮

夏寶龍過往曾多次南下深圳，會見香港政府官員和各界人士等，去年本港第五波疫情期間，更有份在深圳主持「召開支援香港抗疫工作協調會」，協助解決由香港提出的援助請求。去年7月香港特區成立25周年，夏寶龍有隨國家主席習近平乘搭高鐵來港。今次將是中央港澳辦成立後，夏寶龍首次訪港，早前有傳媒引述消息稱，他很大機會執掌新的中央港澳辦，繼續主管港澳事務。

陳勇：可考察新一屆政府「功課做成點」

港區全國人大代表團副團長兼新聞發言人陳勇接受本報查詢指，李家超至今上任接近一年，而中央政府對港府有指導、督導作用，夏寶龍現時訪港可考察「特區政府功課做成點」、更深入了解香港走向由治及興的新階段。他表示，本港由2019年「亂局」至目前繁榮安全的情況，關鍵的分野是《港區國安法》推出，認為夏寶龍揀選國家安全教育日前後來港，能加強國家安全等同全港市民安全的意識。

陳勇期望，夏寶龍可考察國際創科中心、北部都會區發展和國際金融中心，以及關注本港籠屋情況等。他續稱，本港與內地已恢復正常往來，希望夏寶龍了解過關情況後，可撤銷須取得健康申報二維碼的要求，以及酌情臨時延長回鄉證期限6個月，既紓緩輪候換證情況，亦可使青年更方便往返內地交流、實習，毋須擔心回鄉證過期。

徐莉：反映中央重視香港維護國安

港區人大代表、九龍社團聯會理事長徐莉亦向本報稱，夏寶龍近年都只是在深圳會見香港官員，樂見內地已經從疫情復常，不論中外都如常交往，又認為訪港日期反映中央非常重視香港維護國安的目標。她並建議夏寶龍會見政府官員，認為十分重要，「傾兩句後(工作)方向可以把握得準確啲，唔好為做而做。」