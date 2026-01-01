港澳辦文章︰港澳特區不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆

國家主席習近平發表2026年新年賀詞中強調，中央要堅定不移貫徹「一國兩制」方針，支持港澳更好融入國家發展大局，保持長期繁榮穩定；並提到不久前出席全運會開幕式，粵港澳三地同心同行，令人欣慰。中央港澳辦、國務院港澳辦署名「港澳平」發表文章《不負期許創佳績 乘勢而上再揚帆》，指在習近平的領航掌舵下，港澳特區不負期許、團結奮進，過去一年港澳特區行政長官和政府帶領社會各界迎難而上，堅定維護國家主權、安全、發展利益，全面落實愛國者治港、愛國者治澳原則，著力提升治理效能，全力拼經濟、謀發展、促改革、惠民生，更加主動融入國家發展大局，提升國際競爭力。



港澳維護國家安全堅定有力 文章說，香港經濟展現強勁韌性，北部都會區建設快馬加鞭；港澳民生改善成效顯著，立法會選舉取得圓滿成功；港澳維護國家安全堅定有力，危害國家安全犯罪分子受到嚴懲。文章又指，去年11月的大埔火災，為香港造成嚴重創傷，習近平高度重視，特區政府高效抗災救災；社會各界同舟共濟，中央及全國各地緊急馳援協助，受災居民已妥善安置，善後工作有序推進，展現血濃於水的同胞深情。 文章提到，2025年的不凡歷程值得銘記，今年的嶄新希望激勵奮楫揚帆；中共二十屆四中全會對「十五五」時期國家經濟社會發展作出頂層設計和戰略擘畫，重申要堅定不移貫徹一國兩制、港澳高度自治的方針，促進長期繁榮穩定。

十五五規劃為港澳發展帶來重大機遇 文章強調，十五五規劃的制定實施，將為港澳發展帶來重大機遇，相信新一年，在中央政府和國家的全力支持下，港澳特區政府必將團結帶領社會各界主動對接十五五規劃，充分發揮港澳優勢和重要作用，更好融入和服務國家發展大局。

