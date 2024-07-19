港澳通關互用二維碼服務啟用 登記市民可掃碼過關快2秒

港澳居民往返兩地過境手續將更簡便。入境處與澳門當局今起推出「港澳通關互用二維碼服務」。合資格港澳居民開通相關二維碼後，即可於澳門自助通道及香港e道自助「掃碼」過關，不用出示身份證。入境處指，二維碼不會載有個人資訊，且每三十秒就會自動更新，巿民不能截圖使用，料過關手續可快2秒。

港澳兩地居民自2009年經登記，可透過證件使用對方出入境自助通道。已登記澳門自助過關的合資格港人今日起只需要下載或更新「非觸式e道」手機程式，透過「智方便」手機程式核實身份，就可啟動「港澳通關互用二維碼」，屆時居民赴澳門可透過「非觸式e道」App的二維碼掃碼自助通關，過境手續不用再使用身份證。

