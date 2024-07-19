港澳通關互用二維碼服務啟用 登記市民可掃碼過關快2秒

港澳居民往返兩地過境手續將更簡便。入境處與澳門當局今起推出「港澳通關互用二維碼服務」。合資格港澳居民開通相關二維碼後，即可於澳門自助通道及香港e道自助「掃碼」過關，不用出示身份證。入境處指，二維碼不會載有個人資訊，且每三十秒就會自動更新，巿民不能截圖使用，料過關手續可快2秒。
港澳兩地居民自2009年經登記，可透過證件使用對方出入境自助通道。已登記澳門自助過關的合資格港人今日起只需要下載或更新「非觸式e道」手機程式，透過「智方便」手機程式核實身份，就可啟動「港澳通關互用二維碼」，屆時居民赴澳門可透過「非觸式e道」App的二維碼掃碼自助通關，過境手續不用再使用身份證。
入境處長郭俊峯指，2009年至今已累積近250萬合資格港人登記用澳門自助通道服務；今年上半年已有逾300萬人次使用服務，相信新措施會為兩地居民帶來更好的出行體驗。而澳門身份證明局長周偉迎稱，新服務將進一步提升港澳兩地口岸人員流通。
二維碼不載個人資訊
入境處副處長戴志源強調，二維碼不會載有個人資訊，且每30秒自動更新，故巿民不能截圖使用，但支援離線使用。他提醒巿民過境時仍需攜帶身份證，以便口岸人員在有需要時核實身份。港人於幾個海路管制站及7間人事登記辦事處等，可登記澳門自助通道服務，登記後3小時便可用澳門自助服務。他指，新措施便利港澳兩地居民，料平均每個過關程序可快1至2秒，形容少許改變已可令通關更暢順。他未有估算新措施會帶動多少兩地來往人流，但有信心應付人流上升。