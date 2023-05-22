港燈中電《管制計劃協議》擬中期檢討　議員促取消恢復供電獎賞

謝展寰表示，過去兩年因能源危機對電價構成壓力，以及去年中電電纜橋事件、上月港燈停電事故，都反映賞罰機制需要關注，有關事件都會納入檢討內容，會以市民利益行先，政府對今次檢討均持開放態度。

政府計劃今年就與港燈和中電的《管制計劃協議》進行中期檢討。立法會環境事務委員會今日(22日)召開會議討論，環境及生態局局長謝展寰指，任何檢討都需要政府和兩電雙方同意，會上多名議員關注港燈上月發生的停電事故。據了解，政府會引用《電力條例》第12條向港燈提出檢討。

田北辰形容兩電開支「無王管」

實政圓桌田北辰認為，政府需調低現時兩電8%的准許回報率，形容「開支無王管，人工任佢哋加」，兩電不斷增加開支最終只會增加基本電費並轉嫁至市民身上。他又建議，政府應改善賞罰機制，可參考港鐵做法將停電事故時間與罰則掛鈎。

民建聯梁熙質疑，港燈上月的大停電是否有違《電力條例》第12條，包括供電商沒有檢查好電力裝置、信納安全才可駁電。他並指，現時燃料調整費由市民百分百承擔，難以令人相信兩電會採購價錢最平的燃料，關注兩電會否共同承擔社會責任。謝展寰回應指，政府正循《電力條例》第12條調查電力公司有否違例，由於正在調查故不便評論。

張欣宇質疑計算方式不合理

新界北立法會議員張欣宇表示，油價已從高位回落近半，但在協議下，國際燃油費未能清晰反映於市民日常電費中，質疑計算方式不合理，認為需設計機制，提升市民對管制協議的信心；另一名議員盧偉國則指，隨着供電設施進步，現時供電穩定是一種合理要求，不應因迅速復電而獲獎勵，因兩電引發停電屬事故，認為機制需作檢討。

兩電近年均現事故

港燈和中電近年都發生廣泛停電事故。中電一條位於元朗的中電電纜橋去年6月突然起火，導致元朗、天水圍及屯門一帶大範圍停電，逾17萬居民一整夜斷電，事發亦發現一組途經內地的後備電纜，前年於深圳蛇口被外界挖掘工程損毀，否則可提前於事發翌日凌晨1時前恢復所有電力供應。港燈上月因職員錯誤把高壓電接駁至一條後備電纜，導致短路並觸發自動保護機制，使港島多區斷電33至48分鐘，4.4萬戶受影響。