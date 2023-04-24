港燈再回應供電故障 將調查涉事後備電纜為何沒在文件顯示

港燈上周四晚交代本月19日凌晨供電系統故障調查結果，指數碼港電力站駁錯一條沒有記錄的後備電纜，引發短路及電壓大幅波動。

對於有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的「後備電纜」所致，港燈發言人今日(24日)表示，涉事的「後備電纜」早年因進行電網線路改造，變為「後備電纜」。該條「後備電纜」儘管過去十多年來一直接駁在系統上，但是屬一條不在系統內使用的「後備電纜」，並非備用(standby)電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。

由於維持在不通電的狀態，該條「後備電纜」並沒有配置獨立的保護裝置。至於為何這條「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖上，港燈期望在調查中找出原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。