港燈再回應供電故障 將調查涉事後備電纜為何沒在文件顯示

港燈上周四晚交代本月19日凌晨供電系統故障調查結果，指數碼港電力站駁錯一條沒有記錄的後備電纜，引發短路及電壓大幅波動。
對於有評論質疑港燈稱事故是由於意外接駁一條沒有紀錄的「後備電纜」所致，港燈發言人今日(24日)表示，涉事的「後備電纜」早年因進行電網線路改造，變為「後備電纜」。該條「後備電纜」儘管過去十多年來一直接駁在系統上，但是屬一條不在系統內使用的「後備電纜」，並非備用(standby)電纜，而該電纜在設備調試過程中意外通電。
由於維持在不通電的狀態，該條「後備電纜」並沒有配置獨立的保護裝置。至於為何這條「後備電纜」沒有顯示在涉事電路圖上，港燈期望在調查中找出原因，並正就供電系統作全面檢視，制定一系列改善措施，避免同類事件再發生。
2021年有162宗小型停電事故
另外，港燈指出，2021年沒有重大停電事故需即時通報機電署；全年共有 162 宗涉及範圍相對較小的停電事故，絕大部分涉及電纜受外來因素影響或設備故障等。當中涉及低壓配電設備的事故，由於不能如涉及高壓輸配電系統般可以遙控處理，需要工程人員到肇事現場親身處理，所需復電時間較長。由於低壓配電設備多位於舊區或較偏遠地區，工程人員需要更多時間恢復供電，强調不存在以小範圍停電事故拉低恢復供電時間平均數的說法。
港燈指，已暫停負責涉事工地員工的工作授權的權限，有關員工正接受詳細調查；並會按規定在4星期內向監管機構提交詳細調查報告，對事故引起客戶不便再次致歉。