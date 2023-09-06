港燈引入新流動供電系統　應對突發事故支援緊急供電

港燈表示，以一個3人住戶每月平均用電量275度計，流動電池儲能櫃可在2小時內持續供電予約650個客戶。

港燈表示，公司新近引入由流動電池儲能櫃及電源切換裝置組成的流動供電系統，可在緊急事故時提供臨時電力，提供無間斷電力供應，亦能為大型活動提供多一個後備電力供應方案。公司將視乎整套系統使用情況，考慮未來逐步取締柴油發電機。

關應良：增強港燈應對緊急情況的靈活性

港燈工程董事關應良表示，為應對日常電力突發事故，港燈或需要使用流動發電車，為受影響的客戶提供緊急電力供應。然而，傳統的流動供電系統，一般使用以柴油為燃料的發電機發電。今次引入的流動電池儲能櫃，則由電池提供綠色電力，避免因使用傳統發電機而產生空氣及噪音污染，減少對當區市民的滋擾之餘，亦可增強港燈應對緊急情況的靈活性。

陳子峰：供電效能與柴油發電機相若

至於港燈營運主管陳子峰表示，流動電池儲能櫃的容量為500千瓦時，最高輸出250千瓦，相當於可在兩小時內應付650個3人家庭的電力需要；而在大型活動後備電源或大廈緊急斷停電等情況，都可應用到電池儲能車，其供電效能與柴油發電機相若，但不需要燒油，不會產生廢氣及噪音，更潔淨及環保。

港燈新流動供電系統在第四季抵港

港燈的新引入流動供電系統，由國網電力科學研究院武漢南瑞公司供應，公司計劃今年稍後，在中環海濱舉行的「FIA世界場地越野車錦標賽」中，首次出動新系統；港燈亦已預備購入第二流動電池儲能櫃，料於第四季抵港。