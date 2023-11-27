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2023-11-27 12:52:30

港燈撥款逾5500萬加強「智惜用電服務」　包括向1萬家庭派發200元日常用品現金券

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港燈撥款逾5500萬加強「智惜用電服務」　包括向1萬家庭派發200元日常用品現金券

港燈撥款逾5500萬加強「智惜用電服務」　包括向1萬家庭派發200元日常用品現金券

為持續支援弱勢社群及推廣低碳生活，港燈明年將撥款超過5,500萬元，加強「智惜用電服務」下多項支援措施。當中包括於明年推出現金券計劃，為1萬個參與港燈電費優惠計劃及有經濟困難的家庭，每戶派發一套總值200元的現金券，以購買日常用品。

港燈亦會與社福機構合作，繼續向合資格劏房租戶提供一次性1,000元電費津貼，預計可惠及共1,200戶，亦會提供每間劏房上限15,000元或每個分間前單位6萬元資助，協助他們或其業主重鋪電力線路以安裝港燈獨立電表。另外，港燈會為每個過渡房屋項目及協助弱勢社群的社區設施，發放最多100萬元資助。

合資格非住宅客戶提供免費能源審核

為進一步減低碳排放，港燈一直從多方面著手推動可再生能源發電。由明年開始，將會為社福機構、非官立或非牟利學校，提供每個場所上限20萬元全額資助，興建太陽能光伏系統。公司亦繼續為合資格的非住宅客戶提供免費能源審核，並提供每個場所最多30萬元，資助他們採用節能低碳電力設備，提升能源效益，減少碳排放及改善室內空氣質素。

港燈客戶服務總經理蔡偉民表示，港燈在過去5年累計投放近3億元，透過旗下「智惜用電服務」支援社會上不同界別及有需要人士，和推動和教育社會加快減碳和節能的步伐，逾30萬人次受惠。

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