港燈擬南丫島水域建風力發電場　料年產4億度電供12萬戶用

為配合政府訂立的淨零發電目標，爭取在2050年前實現碳中和。港燈宣布，計劃於南丫島西南水域興建離岸風力發電場，並計劃將風場項目納入下一個5年發展計劃，可望在2024年招標興建，2027年落成投入商業營運，屆時預計每年可生產約4億度零碳電力，佔港燈總發電量約4%，可供約12萬戶家庭使用，每年料可減約28.4萬噸碳排放。

港燈擬建的離岸風力發電場，面積接近600公頃，位於南丫島西南海域，距南丫發電廠約4公里，容量約為150兆瓦。每台風機容量約為8至12兆瓦，視乎最終挑選的風機容量，預算興建13至19台機組。風機總高點為海拔198至271米。

盼2027 年落成投入營運

項目已獲環保署依照《環境影響評估條例》更改相關環境許可證，以容許項目使用更高效能的風力發電技術，在待政府批准有關項目後，港燈會進行土地勘探和展開招標工作，希望在2027年落成投入商業營運。

港燈董事總經理尹志田指，興建離岸風場意義重大，為港燈開展「零碳發電」踏出重要一步，除了有助達至碳中和目標，亦可增加香港可再生能源比例及有助管理空氣排放，同時亦為未來有機會營運大規模可再生能源基建帶來寶貴經驗，以及為能源、建造及旅遊業等創造機會，帶來正面經濟效益。