港燈新晉電力專才獲嘉許　40歲泳池管理員疫情轉跑道實踐「電機夢」

港燈以一套全面的培訓制度和多途徑的晉升階梯，培養出一代又一代由技術專業到工程策劃和管理都表現傑出的電力人才，實現香港提供穩定可靠電力供應的信念。近日3位港燈新晉工程人員憑著積極向上的學習態度、傑出的工作表現，分別獲得香港工程師學會和尤德爵士紀念基金的肯定和嘉許。 3位港燈新晉工程人員的其中一位，是獲得香港工程師學會2024年度「傑出見習工程師」第一名的葉永浩。一直都對網絡

通訊、信號系統等方面有濃厚興趣的葉永浩，在大學主修電子工程，及後透過港燈「見習工程師計劃」加入公司；經過了2 年的培訓後，如願被派往港燈輸配電科專門負責通訊系統的部門，目前已晉升為二級工程師，除了要負責內部通訊系統的日常維護，近年還參與系統的升級工程。 工餘任中學生團隊導師 葉永浩在工餘時間亦擔任港燈「綠得開心計劃」的導師，指導中學生團隊去實現由他們自行設計的環保能源項目，為推動環保教育出一分力。他認為，港燈重視傳承和培訓，專業技術、技藝及知識得以一代接一代延續和持續進步，是令港燈的電力供應穩定性一直可以保持在世界級水平的其中一個關鍵。

同樣隸屬輸配電科的翁梓洪，則在2021年透過港燈「二級見習技術員」計劃加入公司，現職助理技術員，早前獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎。他小時候喜歡在家中修理電器，現時則負責檢查和維修變電站的配電設備，寓興趣於工作。他表示，為減少對客戶的影響，港燈的電力工作往往要與時間競賽，這份工作帶給他一份使命感和成就感。未來他的目標是希望可以考取工程師的資格。 難忘世紀暴雨 回憶在港燈難忘的經歷，當數2023年9月世紀暴雨來襲時，他要和同事進入受水浸影響的20多個變電站檢查和搶修。當時要越過遍布泥濘的山坡進入變電站內，盡快檢查和維護新的水浸監察系統，全賴他在港燈受訓期間接受過大量有關安全和團隊合作的訓練，大大提升了應變能力，令他和團隊順利完成任務。 半途出家 40多歲轉換跑道 除了公司內部的培訓計劃，港燈近年亦與僱員再培訓局合辦「度身訂造課程」，為有興趣加入電力行業的人士，提供培訓和入職機會。從事泳池管理工作20多年後「半途出家」的謝志永，就是透過這個課程在2022年加入港燈，現時在南丫發電廠內的電機（鍋爐設備）維修組，擔任見習技術員。謝志永今年獲頒尤德爵士紀念基金在職人士自我增值獎的「年度最佳學員」。 回憶起全因新冠疫情，才促使他在40多歲轉換跑道。他不諱言，已經放下書包20多年，在參加再培訓局課程的初期需要克服諸多挑戰，年輕同學多用電子器材學習，他就仍然利用手寫筆記及翻閱工程記錄。雖然要花更多時間去學習，但他深信只要不斷努力，最後都會成功。謝志永現時正在進修一個電機工程學士課程，他感謝港燈提供了難得的機會，讓他實踐「電機夢」。