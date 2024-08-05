港燈歷代街燈重現灣仔海濱 橫跨1890年至1970年代打卡新地標(多圖)

港燈早前應灣仔民政事務處邀請，聯同海濱事務委員會一同在灣仔海濱長廊構建「時間迴廊」，讓港燈歷代的電街燈重現，成為新打卡地標。今次展出的電街燈共有8款，年代橫跨1890年至1970年代。

港燈董事總經理鄭祖瀛上周五(8月2日)出席新地標亮燈儀式時表示，當時的灣仔發電廠位於現時的日街、月街和星街的位置，而這間電廠的第一批「客戶」就是當年設立在中環德輔道的50支電街燈。這批電街燈全是仿照百多年來先後在香港島使用過的8款設計，包括早於1890年使用、全港的第一代電街燈。負責供應電力給這批街燈的是香港第一間發電廠，即港燈當時的灣仔發電廠。

鄭祖瀛透露，早期每支電街燈均須要人手逐支開啟，到後來安裝了定時開關系統，每天日落後8分鐘自動開啟，以及日出前15分鐘自動關閉。至90年代開始，公司引進「光敏開關控制」，進一步提升電街燈的效率和能源效益。他續稱街燈的設計也反映社會的發展，例如早年的設計較為古典，帶濃厚的浪漫色彩，亦著重美感。到二次大戰後香港開始工業化，街燈設計以簡單線條為主，配合實用的風格。



灣仔打卡新地標-「閃爍燈影在灣仔」

展覽日期:即日至2025年1月31日

展覽地點:灣仔「水上運動及康樂主題區」海濱站列車前方

亮燈時間:每日晚上六時正至十時正