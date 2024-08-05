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2024-08-05 13:25:06

港燈歷代街燈重現灣仔海濱 橫跨1890年至1970年代打卡新地標(多圖)

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斜陽下的灣仔海濱長廊仿古電街燈(港燈提供)

斜陽下的灣仔海濱長廊仿古電街燈(港燈提供)

港燈早前應灣仔民政事務處邀請，聯同海濱事務委員會一同在灣仔海濱長廊構建「時間迴廊」，讓港燈歷代的電街燈重現，成為新打卡地標。今次展出的電街燈共有8款，年代橫跨1890年至1970年代。

斜陽下的灣仔海濱長廊仿古電街燈(港燈提供) 港燈董事總經理鄭祖瀛對仿古電街燈情有獨鍾，電街燈的歷史亦標誌著港燈陪伴香港成長邁進 135 年。(港燈提供) 亮燈儀式由主禮嘉賓：灣仔民政事務專員張雁伶（左起）、港燈董事總經理鄭祖瀛、灣仔區青年社區建設委員會主席莊創業、海濱事務委員會主席何文堯、灣仔區議會提振地區經濟專責工作小組主席孫道弘議員主持。(港燈提供) 華仁書院的學生在充滿著懷舊風格的仿古電街燈下，吹奏憂鬱的色士風樂曲。(港燈提供) 1890年使用的初代電街燈設計，燈罩呈帽形，富有藝術美感(港燈提供) 1910年引入設計簡樸古雅款式，以鐵鑄造，別具大都會風貌(港燈提供) 1920代的設計更講究，帶濃厚浪漫色彩(港燈提供) 到1930代，設計簡單化，仍以浪漫典雅為基調(港燈提供) 戰後1940年代開始，電街燈的模樣發展至維多利亞式的古典設計為主，着重外觀美感(港燈提供) 1950代開始，街燈設計趨向實用，以呼應當時香港工業興起(港燈提供) 1960代設計以簡單線條配合高實用性，注重效率(港燈提供) 直到 1970 年代，電街燈的外觀風格漸趨平實，以實用性為主。目前在港島區部分地區，仍然可以見到這種風格的街燈(港燈提供)

港燈董事總經理鄭祖瀛上周五(8月2日)出席新地標亮燈儀式時表示，當時的灣仔發電廠位於現時的日街、月街和星街的位置，而這間電廠的第一批「客戶」就是當年設立在中環德輔道的50支電街燈。這批電街燈全是仿照百多年來先後在香港島使用過的8款設計，包括早於1890年使用、全港的第一代電街燈。負責供應電力給這批街燈的是香港第一間發電廠，即港燈當時的灣仔發電廠。

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鄭祖瀛透露，早期每支電街燈均須要人手逐支開啟，到後來安裝了定時開關系統，每天日落後8分鐘自動開啟，以及日出前15分鐘自動關閉。至90年代開始，公司引進「光敏開關控制」，進一步提升電街燈的效率和能源效益。他續稱街燈的設計也反映社會的發展，例如早年的設計較為古典，帶濃厚的浪漫色彩，亦著重美感。到二次大戰後香港開始工業化，街燈設計以簡單線條為主，配合實用的風格。


灣仔打卡新地標-「閃爍燈影在灣仔」

展覽日期:即日至2025年1月31日
展覽地點:灣仔「水上運動及康樂主題區」海濱站列車前方
亮燈時間:每日晚上六時正至十時正

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