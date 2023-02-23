港燈派發新一輪飲食券 料投放5500萬元推廣節能減碳

港燈連續第4年向有需要人士及基層家庭派發飲食券，增加對劏房戶的支援及繼續提供電費津貼，送贈節能電器等。連同在社區推動多項節能和教育項目， 預計年內共投放5,500萬元。
港燈今年推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅客戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有超過20萬名客戶受惠，涵蓋超過45%港 燈住宅客戶，資助金額共4,000萬元。其他項目包括為社福機構提供上限2萬元的「社福機構餐飲資助」；向弱勢家庭送贈每戶上限5,000元的節能電器，並於向學校推廣節能減碳教育，除「綠得開心」計劃，3月份會重新開放位於上環水坑口街的港燈「智惜用電生活廊」，讓學生深入認識低碳生活及不同的節能方法。
尹志田：助港達減碳目標
港燈董事總經理尹志田表示，新一輪「關懷有饍」飲食券已由即日起分批派發予5萬個弱勢家庭，他們憑這套總值200元的飲食券，今年內可以隨時去超過200間「關懷有饍」食肆使用，紓緩經濟壓力的同時，亦為剛由疫情中復甦的飲食業帶來幫助；亦為港島區的劏房戶提供1,000元電費津貼，預計可惠及2,000個劏房租戶。
尹志田指出，受地緣政治影響，國際燃料供應持續緊張，價格大幅上升，各行各業及市民的能源開支都有所增加。港燈希望透過各項紓困措施，以及節能教育推廣，令市民善用能源、減輕開支，並協助香港達至減碳目標。