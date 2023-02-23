港燈派發新一輪飲食券 料投放5500萬元推廣節能減碳

港燈連續第4年向有需要人士及基層家庭派發飲食券，增加對劏房戶的支援及繼續提供電費津貼，送贈節能電器等。連同在社區推動多項節能和教育項目， 預計年內共投放5,500萬元。

港燈今年推出「特別電費補助」，凡當月用電量300度或以下的住宅客戶，可獲每度電9.5仙補助，預計有超過20萬名客戶受惠，涵蓋超過45%港 燈住宅客戶，資助金額共4,000萬元。其他項目包括為社福機構提供上限2萬元的「社福機構餐飲資助」；向弱勢家庭送贈每戶上限5,000元的節能電器，並於向學校推廣節能減碳教育，除「綠得開心」計劃，3月份會重新開放位於上環水坑口街的港燈「智惜用電生活廊」，讓學生深入認識低碳生活及不同的節能方法。