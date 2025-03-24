港燈辦「綠遊香港」公衆線上遊　 鄭祖瀛：發電廠範圍內錄得共30種鳥類

綠色旅遊乃是香港旅遊業發展方向，，面積僅13.85平方公里的南丫島，島上發現和有紀錄的生態物種約佔全港三分之二，當中包括過百種鳥類，而超過4成都可以在島上最大的工業設施——南丫發電廠內找到。港燈日前舉行「綠遊香港」今年首個線上遊，由港燈董事總經理鄭祖瀛日擔任導賞員，分享如何將發電廠打造成一個「處處啼鳥聲、珊瑚百尺長」的地方，並呼籲市民一起維護本地「生物多樣性」。 「綠遊香港」是港燈與長春社合辦的環保教育項目，今年會繼續以推廣生物多樣性為主題。首場公衆線上遊已於上週六(22 日)順利舉行，除了邀請鄭祖瀛與參加者分享互動，另一位星級導賞員長春社總監蘇國賢，亦分享生物多樣性中的「生態系統服務」元素。

鄭祖瀛表示，港燈由2011年開始，每隔5至6年都會在南丫發電廠進行鳥類調查，由電廠內「鳥類調查組」利用望遠鏡目測和聆聽鳥鳴聲，識別和記錄鳥種；調查一般長達約7個月，期間每月一次記錄在電廠內棲息或短暫停留的鳥類物種和數量，了解鳥類與環境之間的關係，從而評估發電廠如何推行更多措施，保護和提升生物多樣性。 「鳥類調查組」現正進行2024至2025年度的調查，目前已在發電廠範圍內錄得共30種鳥類，涵蓋留鳥、冬候鳥和過境遷徙鳥，更首次在發電廠範圍内發現大白鷺、烏灰鶇、原鴿和磯鷸的蹤跡。而一種全身偏棕褐色，下身顏色較淺，腰和尾部均呈紅褐色的過境遷徙鳥和罕有冬候鳥——紅尾伯勞，在今次調查中再次找到牠的身影，這種鳥已是連續第2次在電廠內的調查中現身，反映南丫發電廠的環境適合鳥類棲息。

珊瑚普遍健康狀況良好 除了介紹鳥類調查，鄭祖瀛也分享了港燈在2023年8月委託專業機構，在南丫發電廠附近水域進行珊瑚調查的結果。調查發現多種珊瑚，當中包括石珊瑚(Hard Coral)和八放珊瑚(Octocoral)，普遍健康狀況良好，沒有出現白化跡象，反映發電廠附近的環境，適合珊瑚居住和生長。 他續稱，港燈在經營發電業務時，一直不忘愛護環境和保育自然生態，如南丫發電廠投入服務40多年來，持續種植本土樹種，提升電廠內生態環境，吸引不少鳥類在發電廠範圍內棲息和停留；近年更致力透過研發和應用新科技，減低發電廠營運對附近水體和生物帶來的影響，不但有效避免魚群誤闖發電機組的入水口，亦喜見附近水域的珊瑚健康生長。

蘇國賢：人類與生物多樣性如不同持份者 長春社總監蘇國賢亦指出，人類與生物多樣性的關係，就像共同生活在同一社區的不同持份者，獨立運作之餘，亦互惠互利，相互影響。要確保社會的正常運作和可持續發展，便要好好保護生物多樣性。他又指，今年「綠遊香港」再次以生物多樣性為主題，並會由淺入深，透過一系列導賞活動，深化市民對生物多樣性的理解，並鼓勵以行動保護生物多樣性。