港燈邀長者齊齊看電影 鼓勵多外出保持身心健康

長者有適當的社交，可保持身心健康。港燈聯同9間長者服務機構聯手推出全新「送暖樂樂街」項目，鼓勵長者多出行社交，提升身心健康。首個項目便邀請近300名長者一齊看電影，鼓勵長者外出活動，加強人與人之間的聯繫。

近300長者齊看電影 首次到戲院看電影很期待

「送暖樂樂街」首個節目，便由港燈董事總經理鄭祖瀛陪同近300名來自16間長者服務中心的長者，參加「老友齊睇戲」活動，當中更包括百歲人瑞，部份人更加從未踏足戲院。眾人齊齊欣賞了由周潤發主演的港產電影《別叫我「賭神」》。鄭祖瀛表示，疫情令長者不願或不慣外出，缺乏溝通和社交機會，長遠會對認知能力及體能帶來負面影響。因此和社區夥伴構思「送暖樂樂街」項目，藉提供外出活動，鼓勵長者與其「獨樂樂」，不如「眾樂樂」。

來自明愛香港仔長者中心李婆婆由於長期獨居又很少與人溝通，甚少外出。她表示，今次是人生第一次到戲院看電影，加上久未出「遠門」，期待又緊張。此外，亦有雙老參加者表示由於另一半行動不便，一同外出娛樂是一件困難的事，今次經各方安排能夠「拍拖睇戲」，很難得。