港燈長春社帶市民漫遊城西 聽城中消失故事

新路線尋覓消失的故事和歷史

港燈的鄭祖瀛和長春社理事鄺超靈解釋，由於城市發展，西區失去了許多珍貴的地標，或者即將消失。他們希望通過新路線讓市民了解這些已經消失的故事，例如西環以前有專門收容鼠疫或天花患者的東華痘局；而基於過去的殯葬文化，前人會在現今的百年大廈，從前稱為「一別亭」的地方送別親人等，路線還包括富有香港 50-60 年代建築特色的西環邨； 被列入政府古樹名木冊的古樹； 剛在日前被列爲法定古蹟的魯班先師廟，以及 當年歌舞昇平的「西環七臺」。這些歷史和風俗真是鮮為人知。