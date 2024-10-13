港燈長春社帶市民漫遊城西 聽城中消失故事

西環青蓮臺香港魯班廣悅堂成為法定古蹟，日前舉行修繕竣工典禮。港燈聯同長春社今日邀請一衆嘉賓同長幼環保大使到西半山魯班先師廟舉行「城西漫遊」生態文物徑開展儀式。
「綠遊香港」設12條生態文物徑
兩機構於2005年創辦環保教育項目「綠遊香港」，共同開發了11條生態文物徑（其中6條位於港島，5條位於南丫島)，「城西漫遊」生態文物徑為全新路線，亦為計劃內第12條生態文物徑，由西環域多利道出發至堅尼地城延伸，以終點設在卑路乍灣公園。
新路線尋覓消失的故事和歷史
港燈的鄭祖瀛和長春社理事鄺超靈解釋，由於城市發展，西區失去了許多珍貴的地標，或者即將消失。他們希望通過新路線讓市民了解這些已經消失的故事，例如西環以前有專門收容鼠疫或天花患者的東華痘局；而基於過去的殯葬文化，前人會在現今的百年大廈，從前稱為「一別亭」的地方送別親人等，路線還包括富有香港 50-60 年代建築特色的西環邨； 被列入政府古樹名木冊的古樹； 剛在日前被列爲法定古蹟的魯班先師廟，以及 當年歌舞昇平的「西環七臺」。這些歷史和風俗真是鮮為人知。
「城西漫遊」設導賞團
市民除可上繖下載「城西漫遊」路線圖，主辦方於11月和12月的公眾導賞團，詳情及報名方法可以留意「綠遊香港」Facebook專頁、港燈網頁或長春社網頁，也可以致電2728 6781向長春社了解更多。名額有限，先到先得。