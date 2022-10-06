港爆疫後首辦國際賽 決賽已售九成門票 奧蘇利雲︰可再來港感興奮

新冠疫情爆發以來，本港相隔兩年多，終於再主辦有海外球手參與的體育盛事。「香港世界桌球大師賽」相隔5年今起一連4天於紅館舉行，球手受惠於上周一(26日)實施的「0+3」入境檢疫安排，近日先後來港並可免酒店隔離備賽。主辦單位香港桌球總會指，決賽日近9,000門票已售出九成，有望成桌球史上最多現場觀眾賽事。本港球手傅家俊笑言花近一小時教奧蘇利雲、卓林普等國際球手用「安心出行」。奧蘇利雲表示尊重防疫措施，對可再來港感興奮。

賽事首次於紅館舉行，8位球手中有6位來自海外，桌總主席羅永聰在昨午的接待會表示，紅館可容納近9,000人，周日決賽門票銷售理想，已售出近九成，令賽事有機會成為史上最多人觀賞的桌球賽事。他感謝海外球手，在香港還有一定防疫限制下，仍願意接受邀請來港，對他們的專業精神表示敬佩。政府9月底放寬入境檢疫安排至「0+3」，他指，公布距開賽只有10天，雖打亂原先為國際球手閉環管理的安排，但為賽事安排及球手帶來更大彈性和自由，讓海外嘉賓看到香港逐漸復常，對此感鼓舞。

傅家俊說笑：花近一小時教奧蘇等用安心出行

傅家俊(Marco)昨於社交平台Facebook上發文，說笑稱「剛剛用咗差唔多一個鐘嘅時間同奧蘇(利雲)，希堅斯，沙比，卓林普解釋 『安心出行』 嘅用法！」他隨後在接待會中補充，一小時談及涉不同內容，部分談及安心出行，如只來港兩天的沙比問他，為何「安心出行」應顯示黃碼但卻顯示藍碼，但笑指他自己也不清楚；當中傾談到海外球手在英國疫情期間，過去兩年也不停戴口罩，並非完全不習慣來港須戴口罩的要求等。傅家俊續指，可參與香港疫後首個大型比賽感自豪，也希望感受在7、8千人前「打波」感覺。

奧蘇利雲亦表示，在英國時也曾承受長時間嚴格防疫限制，包括戴口罩等，理解亞洲目前仍有嚴格限制，會尊重和自律，對可再來港感興奮，又笑說「有時喜歡限制」，可避開人群獨自練波。首次來港作賽、中國新星趙心童則提到賽事適逢慶祝本港回歸25周年，而他自己又是1997年出生，希望可以有好表現。他也曾來港旅遊，對於久別重逢香港，他指特意預訂較遲返英國的機票，目前專心比賽爭取好成績，肯定會再嘗本港美食。

今上演揭幕戰

來港球手包括「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)、卓林普(Judd Trump)、沙比(Mark Selby)、羅拔臣(Neil Robertson)、希堅斯(John Higgins)、趙心童，亦不少得本港代表傅家俊及「四眼Q后」吳安儀。今日賽事先由傅家俊和沙比上演揭幕戰，同日羅拔臣對趙心童，周五先有卓林普比併希堅斯，晚上吳安儀對決奧蘇利雲。吳安儀去年因疫情退賽錯過與奧蘇利雲一戰機會，她說肯定會享受今次大師賽。