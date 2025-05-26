港爸日本回港全家打散坐兼揀猶太餐　控訴國泰後驚悉犯下一錯被整蠱｜網上熱話

防人之心不可無，在社交平台分享任何事情更要小心保障個人私隱。一名父親近日與全家到日本旅遊，但回程前突然發現原先已揀選好的航班座位有改動，使全家在機上要打散坐，又指與太太的飛機餐無故被分別設定為猶太教餐及糖尿病飲食餐，遂在社交平台發帖擬控訴國泰航空，「唔知係國泰整我定我斜人整蠱」，並以內文形式於文末附上「國泰」、「嬲」和「投訴」的標籤。

港爸得知真相迅速刪文

不過，帖文發出不久就有網民親自解答，原來事件起因可算是出自該名父親：「因為你自己po左(張貼咗)出嚟。」根據父親在出發前的帖文，可見他與太太及兩名女兒在本港機場客運大樓登機櫃檯旁邊，4人手持登機證愉快合照，另一張照片更拍下登機證上所有重要資訊，可見他們乘搭的是上周三中午12時40分前往日本關西國際機場的CX598航班。在得知真相後，父親迅速刪去有關帖文，及後更把帳戶由公開轉為私人。

事件在社交平台惹來熱議，不少網民都覺得該父親已經受到教訓，「貼哂名出黎，唔俾人玩到即場取消機票執到啦」、「冇比人cancel(取消航班)真係好好彩」、「佢算好彩，只係分開坐，呢d(啲)同國泰講返應該可以坐返一齊，希望佢學識呢次教訓。」不過，亦有人認為替一家人更改座位和飛機餐選項的網民，隨時惹上官非，「唔好以為好玩，國泰或當事人認真起上嚟報警，一check IP就搵到邊個改人。」

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