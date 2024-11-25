港版GPT為黃仁勳寫傳記 一周可寫一本書

Nvidia輝達創辦人黃仁勳上周六應邀出席香港科技大學榮譽博士學位頒授典禮和「爐邊談話」活動，晚上又與財政司司長陳茂波、科大校長葉玉如等一起到深水埗大排檔品嚐港式地道小菜。香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）今日表示，黃仁勳當日曾參觀科大的創新成果展示展，了解中心發展動向，科大首席副校長兼HKGAI中心主任郭毅可贈送了由中心研發的生成式人工應用、「港版GPT」之稱的「港文通」所撰寫的《黃仁勳傳：智繪未來》，感謝黃仁勳對人工智能領域發展作出的貢獻。

活動期間，黃仁勳觀看了HKGAI自主研發的香港法律行業專業諮詢「港法通」應用，該應用的背後是HKGAI的首個本地基礎大模型。HKGAI作為港澳地區首個Nvidia超算平台的使用者，在過去一年間，成功建設了「千卡」級別的HKGAI數據中心，並成功使用算力資源投入生成式人工智能領域的研發和研究，該數據中心擁有目前全球高校範圍內最高的算力資源。



在瞭解HKGAI發展歷程後，郭毅可向黃仁勳贈送了由HKGAI自主研發的「港文通」應用所撰寫的《黃仁勳：智繪未來》，以祝賀黃仁勳榮獲榮譽博士學位。該書通過「人機合一」的寫作方式，實現了一周寫一本書，「港文通」應用是HKGAI基於自主訓練的基礎大模型，爲特區政府公務員所研發的公文寫作助手，目的是進一步提升特區政府的辦公效率，爲市民提供更優質高效服務。