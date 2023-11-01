港獲邀出席APEC領導人非正式會議 李家超因日程事宜改陳茂波出席

亞太經濟合作組織(APEC)領導人非正式會議將於本月15至17日在美國三藩市舉行，被美國單方面制裁的香港特首李家超是否獲邀及能否如期赴會受到關注。香港特區政府昨回覆指，中國香港已按慣例收到東道主邀請出席該活動，而特區政府亦已回覆，行政長官李家超由於日程事宜，未能親身代表中國香港出席是次會議，將由財政司長陳茂波代為出席。

特區政府指，亞太經合組織是讓各成員經濟體討論政策方向和措施及凝聚共識的有效平台，以推動區內具有包容性和可持續性的經濟發展。香港特別行政區一直以中國香港的名義，以正式及單獨成員身分參與亞太經合組織。中國香港會繼續參與亞太經合組織事務，善用自身在「一國兩制」下的獨特優勢以及作為國際貿易和金融中心的地位，以期推動亞太區內經濟合作。

有美國媒體日前報道指，被華府制裁的俄羅斯總統普京及香港行政長官李家超，「幾乎肯定無法出席(峰會)」。報道引述負責APEC事務的美國國務院官員Matt Murray指，美方已經邀請了所有APEC成員，參加在三藩市舉行的領導人峰會，但有2名領導人由於受到制裁無法出席。

俄羅斯2022年揮軍烏克蘭後，美國宣布制裁普京；而港區國安法在2020年生效後，美國政府先後對多名港府官員實施制裁，包括時任保安局長的李家超，料二人無法入境美國。

特區政府成立後，APEC領導人非正式會議絕大部分由行政長官參與，但2012年9月時任特首梁振英因留港處理國教事件，當年亦改派財政司長曾俊華赴會；受邀的是政府領導人，但成員經濟體有權改派其他官員出席。